我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

中國女大生網上找「槍手」男扮女裝替考 網：替考這麼卷

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有網民發帖稱，中南財經政法大學高考考場有人男扮女裝替考。（取材自觀察者網）
有網民發帖稱，中南財經政法大學高考考場有人男扮女裝替考。（取材自觀察者網）

近日有網民爆料，指位於湖北省武漢市的中南財經政法大學某場考試中，一名男子公然穿著女裝替考，引發網民熱議。據了解，這名「女考生」行為舉止怪異，剛坐下不久就被監考老師發現有異而帶離考場，不過監考老師並未留置這名替考男子，而是讓他跑了。該校昨發通報確認會計學院一名女學生從網上找來的替考，擬開除這名學生，並追查替考男子身分。

據揚子晚報報導，6月24日，有網民在社交平台上發帖稱，中南財經政法大學某場考試中一男子著女裝替考：「聽說上午考高會（高級會計）的時候有一個人替考被抓了？好像還是男扮女裝去替考的？」。

帖子發出後引來不少評論，有網民表示自己也對此有所耳聞，稱「那個男的戴著假髮和口罩去考試，然後被監考老師發現了」，「就是我們考場的」。

帖子經轉載後，很多網民直呼「咋想的天吶」，「可能想覆讀了吧」「千萬別替考呀，替考雙方都沒學籍了」，「這個替得也太戲劇了」，「現在替考都這麼卷了嗎」，「這也能逃跑掉？」，「當場讓他走是避免極端情況發生，狗急跳牆？」，「本來不懷疑什麼的，可大熱天你戴著口罩，正常人都會懷疑你搞什麼鬼呢」，「高級會計學還要替考，說明此女生基本沒有學習本專業的知識，開除也是應該的」。

中南財經政法大學教務部官方網站顯示，據「中南財經政法大學全日制學生考試違紀舞弊處理辦法（修訂）」第九條第一、二款規定，代替他人考試或委託他人代考的，均會受到開除學籍處分。

中南財經政法大學教務部網站昨對此發布情況通報指出，事發在6月24日上午8時到10時的「高級會計學」考試過程中，會計學院學生李某揚委託他人代為考試，有違紀舞弊行為，代考人為李某揚從網路平台結識，事發後逃離現場，其身分在調查核實中。據該校規定，擬決定給予李某揚開除學籍處分。

武漢

上一則

廣西男被洪水圍困 無人機僅花1分鐘將他平安「吊出」

下一則

港食肆71折慶回歸 3800店推優惠 多間響應「銀髮經濟」

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
密州男在擠滿人教堂外開槍 遭信徒開車撞倒再被擊斃

密州男在擠滿人教堂外開槍 遭信徒開車撞倒再被擊斃
財經簡訊

財經簡訊
明州槍手曾赴其他議員家撲空 出庭哭窮請不起律師

明州槍手曾赴其他議員家撲空 出庭哭窮請不起律師

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30
針對美國轟炸伊朗三處核設施，中國外交部發言人表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。 （圖／中國外交部網站）

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

2025-06-22 10:14
外媒援引消息人士說法指出，中國國家主席習近平，將不會出席下周在巴西里約熱內盧舉行的金磚國家峰會。圖為習近平參加在巴西舉行的2024金磚國家峰會。（美聯社）

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

2025-06-25 09:29
兇手朱佳琦。(取材自紅星新聞)

長沙男把7歲女童抱入樹林中姦殺 法院曝他行凶原因

2025-06-23 08:30

超人氣

更多 >
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」