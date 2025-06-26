中國女大生網上找「槍手」男扮女裝替考 網：替考這麼卷

有網民發帖稱，中南財經政法大學高考考場有人男扮女裝替考。（取材自觀察者網）

近日有網民爆料，指位於湖北省武漢 市的中南財經政法大學某場考試中，一名男子公然穿著女裝替考，引發網民熱議。據了解，這名「女考生」行為舉止怪異，剛坐下不久就被監考老師發現有異而帶離考場，不過監考老師並未留置這名替考男子，而是讓他跑了。該校昨發通報確認會計學院一名女學生從網上找來的替考，擬開除這名學生，並追查替考男子身分。

據揚子晚報報導，6月24日，有網民在社交平台上發帖稱，中南財經政法大學某場考試中一男子著女裝替考：「聽說上午考高會（高級會計）的時候有一個人替考被抓了？好像還是男扮女裝去替考的？」。

帖子發出後引來不少評論，有網民表示自己也對此有所耳聞，稱「那個男的戴著假髮和口罩去考試，然後被監考老師發現了」，「就是我們考場的」。

帖子經轉載後，很多網民直呼「咋想的天吶」，「可能想覆讀了吧」「千萬別替考呀，替考雙方都沒學籍了」，「這個替得也太戲劇了」，「現在替考都這麼卷了嗎」，「這也能逃跑掉？」，「當場讓他走是避免極端情況發生，狗急跳牆？」，「本來不懷疑什麼的，可大熱天你戴著口罩，正常人都會懷疑你搞什麼鬼呢」，「高級會計學還要替考，說明此女生基本沒有學習本專業的知識，開除也是應該的」。

中南財經政法大學教務部官方網站顯示，據「中南財經政法大學全日制學生考試違紀舞弊處理辦法（修訂）」第九條第一、二款規定，代替他人考試或委託他人代考的，均會受到開除學籍處分。

中南財經政法大學教務部網站昨對此發布情況通報指出，事發在6月24日上午8時到10時的「高級會計學」考試過程中，會計學院學生李某揚委託他人代為考試，有違紀舞弊行為，代考人為李某揚從網路平台結識，事發後逃離現場，其身分在調查核實中。據該校規定，擬決定給予李某揚開除學籍處分。