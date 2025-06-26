小米前總監馮德兵被爆婚外情 傳包養200女 立性癖合約

網傳馮德兵與元配去年3月2日領證結婚，婚前協議提到男方不必對婚姻忠誠。（取材自微博）

小米 前總監馮德兵近日被爆婚外情醜聞，爆料稱，馮德兵與超過200名女性簽署「包養合約」，內容涉及SM細節、無套條款、出勤制度及每月支付金額等，其中多是女留學生 ，據稱馮德兵給每個情人包養費高達每月10萬元（人民幣，下同），情人多達200多人。網傳馮德兵還和妻子簽訂「婚姻無需忠誠證明」合約，讓網民們驚呆下巴諷「真會玩」。

據網易多個自媒體爆料稱，馮德兵先和妻子簽署「婚姻無需忠誠證明」，寫著可以搞婚外情，但會履行丈夫義務，女方也簽字畫押；但事後自稱其妻的帳號在群裡自曝，自己忍無可忍，才會曝光丈夫和他200多個情人的細節，以及丈夫在外生了六、七個孩子，並透露現正辦離婚手續。

據自稱其妻發文表示，這些女人大多數為留學生，在國外接受開放的思想，所以對知三當三，和性愛中的小變態毫不在意，且丈夫和她們簽的「包養合約」款款規範之細堪比法律文書。比如丈夫在和羅女玩時，稱送女方的所有東西，分手後不會追究和所有返還，並明確告知女方自己有家庭，且沒有離婚。

另丈夫要求一名沈女每個月有四天時間要陪在身邊，每個月支付10萬元，在不傷害身體的情況下，玩一下非常變態的SM，還有喝「聖水」等，合約明定女方不能拒絕，否則需要返還50％的金額。另一名熊女，馮德兵也稱每月付10萬塊，在不出血和不撕裂情況下，玩SM遊戲。而另一名李女則被要求只待72小時，陪丈夫在武漢 遊玩。

據爆料，在其手機中，充斥著和各種美女的合影，有些圖片連衣服都沒穿。妻子稱是在發現馮德兵與多名女性育有六七個孩子後忍無可忍，選擇曝光並離婚，稱這些孩子是壓垮婚姻的最後一根稻草。