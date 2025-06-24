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電影「湄公河行動」隊長原型 劉躍進受賄1.2億判死緩

中國新聞組／北京24日電
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劉躍進（中）受審。（取材自紅星新聞／最高人民法院）
劉躍進（中）受審。（取材自紅星新聞／最高人民法院）

曾任中國公安部禁毒局長、反恐專員，辦案經歷曾被拍成電影「湄公河行動」的前全國政協委員劉躍進，被查出任官28年來共受賄人民幣1.21億餘元（約1685萬美元），23日被法院一審判處死刑緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並沒收全部財產。

來源：YouTube

界面新聞報導，「警虎」劉躍進除被判處上述刑罰外，法院並將對劉躍進犯罪所得財物及孳息依法追繳，並上繳國庫。

根據報導，負責審理的福建省福州市中級人民法院查出，1992至2020年，劉躍進利用擔任天津市公安局塘沽分局副局長，公安部禁毒局長、部長助理，國家禁毒委員會副主任兼辦公室主任等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、融資借款等方面提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合1.21億餘元。

劉躍進喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規出入私人會所接受宴請；在組織函詢時不如實說明問題；違規收受禮金；私自留存涉密文件；毫無紀法意識，執法犯法，將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易。

法院認為，劉躍進的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，並使「國家和人民利益遭受特別重大損失」，應依法懲處。但鑑於他到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，「認罪悔罪，積極退贓」，受賄贓款贓物已全部追繳，依法可對其從輕處罰，遂作出上述判決。

劉躍進1959年生，湖南寧遠人，知青出身，曾任廣西人民廣播電台記者、編輯，1979年考入西南政法學院（現西南政法大學）刑偵專業（學系）；畢業後進入天津市公安局任職，從基層逐步升至公安局刑偵處長、副局長等職。

2001年，劉躍進調往中國公安部，歷任辦公廳主任，前武警學院副院長、禁毒局副局長、局長、部長助理、國家禁毒委副主任兼辦公室主任等職，2015年12月任公安部首任反恐專員（副部長級），2020年離任；並在2018年3月至2023年3月間出任全國政協委員；2024年3月18日遭中共中紀委宣布調查，同年9月11日被開除中共黨籍，並被移送法辦。

劉躍進較為外界所知的事蹟，是在公安部任職期間擔任「湄公河105案」專案組組長，並逮捕橫行中國、緬甸、寮國、泰國交界地帶的特大型武裝販毒團夥首腦糯康，被授予「全國公安系統二級英模」，他領導的專案組也獲得「感動中國2012年特別致敬獎」。此後並成為中國電影「湄公河行動」主角、禁毒總隊隊長「高剛」的原型。

中共 緬甸 死刑

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