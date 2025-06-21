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「商業陷阱」 官媒籲嚴管盲卡盲盒 泡泡瑪特股價跌

中國新聞組／北京21日電
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官媒呼籲加強監管盲卡盲盒，造成泡泡瑪特20日股價下跌。(香港中通社)
官媒呼籲加強監管盲卡盲盒，造成泡泡瑪特20日股價下跌。(香港中通社)

中國官媒央視日前才刊文，指泡泡瑪特的IP玩偶Labubu「盲盒熱」，折射出世界對中國製造的認可；但人民日報20日刊文稱盲卡憑藉「未知驚喜」吸引未成年人，誘導他們沉迷於非理性消費，直指這是精心設計的「商業陷阱」，呼籲加強監管盲卡盲盒。泡泡瑪特股價20日收盤下跌約5.23%。

泡泡瑪特的IP玩偶Labubu紅遍全球，其中一個賣點是以盲目的方式出售，其隨機性及不確定性增加了消費者開箱時的驚喜與期待，激發消費者收集商品的欲望。

央視14日以「LABUBU一只難求！中國潮玩，何以潮向世界？」為題發文，指Labubu是集明星效應、社交傳播、盲盒玩法、二級市場、品牌聯名於一身，多重賦能推動迅速「出圈」。文章並指出，Labubu的暴紅「折射出的是世界對中國製造的認可」，也代表著「Made in China」向「Created by China」的進化躍遷。

但人民日報20日則以「盲卡盲盒哪能『無拘無束』」為題發文，指這兩年繼盲盒火爆後，盲卡憑藉「未知驚喜」的賣點，迅速在兒童青少年中走紅。非理性消費在兒童青少年中屢見不鮮，部分孩子為了追求稀有卡牌，單次消費高達人民幣數百元甚至數千元。

人民日報以「盲卡盲盒」入題，不過未詳細介紹近期以泡泡瑪特為主的火爆盲盒營銷；文章稱，盲卡早已超越簡單的收藏功能，變成兒童青少年社交圈裡的「硬通貨」，為了在社交中不「掉隊」，不少孩子省吃儉用，甚至與抽到卡的同學高價交易。

天津王先生表示，帶孩子王小萍出去逛街，見到盲卡店就非要買；晚上回家拿平板說看網課，「其實偷偷看盲卡直播」。初中生王小萍說，自己追「原神」的盲卡，「一周100多元(人民幣，約3.9美元)零花錢都花在這上面了」。

文章形容直播主以誇張的表情、話術，誘導未成年人不停購買盲卡包。文章指，未成年人沉迷的背後，也存在「商業陷阱」與監管滯後的問題。文章還引述律師觀點，稱盲卡通過話術誘導消費，有違法之嫌，建議相關部門應當給盲卡盲盒出台嚴格的規章制度。

此外，都市快報報導，泡泡瑪特官方商城小程序多次彈出相關商品的補貨通知，同時在天貓官方旗艦店、抖音潮玩直播間等也大量放貨。而供大於求，直接導致二級市場價格大幅下跌。

香港媒體指出，受報導及補貨影響，在港上市的泡泡瑪特、布魯可等盲盒概念股逆市下挫，泡泡瑪特股價20日最多曾跌6.6%，布魯可20日收市亦跌9.7%。

官媒呼籲加強監管盲卡盲盒，造成泡泡瑪特20日股價下跌。(歐新社)
官媒呼籲加強監管盲卡盲盒，造成泡泡瑪特20日股價下跌。(歐新社)

泡泡瑪特 Labubu 香港

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