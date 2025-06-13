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貴州男疑妻出軌 灌2孩農藥 女兒眼睛沒閉上、曾撕爛枕頭

中國新聞組／綜合報導
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遇害兄妹生前與父親劉某傑的合照。(取材自大河報)
遇害兄妹生前與父親劉某傑的合照。(取材自大河報)

貴州鳳岡縣一名劉姓男子疑因懷疑妻子出軌，於5月22日凌晨在出租屋內強行灌食農藥給一對年幼兒女，導致兩人中毒身亡，引發社會震驚。案發後，男子自殺未遂，目前因涉嫌故意殺人被刑拘。兩名死者遺體已火化，男子的妻子黃佳（化名）及家屬悲痛萬分，表示已聘請律師，要求依法嚴懲兇手。

據大河報報導，事發前黃佳於5月17日正式提出離婚，當日下午便遭劉姓男子毆打、捆綁並限制人身自由，次日趁機逃脫。5月20日男方突然同意離婚，雙方簽署協議進入冷靜期。不料隔天劉姓男子再次以農藥威脅「同歸於盡」，迫使黃佳交出手機與帳戶資料，黃佳當日報警後前往遵義躲避。次日凌晨，其家人接獲劉姓男子發來的遺書訊息後報警，警方趕到時兩名孩子已中毒，搶救無效死亡。

黃佳直播時截屏。(取材自大河報)
黃佳直播時截屏。(取材自大河報)

黃佳返家後看到女兒遺體雙目未閉，房內枕頭被撕爛，懷疑孩子曾試圖反抗。她指出，劉姓男子婚內長期失業、沉迷網路賭博，頻繁向她與家人借款。2024年返貴州後，她靠網路直播維持家計，每月收入約5000元人民幣，卻因此成為夫妻衝突焦點。劉姓男子父親指控其直播不檢點並懷疑其出軌，但黃佳強調直播內容為唱歌與互動，未與粉絲有私下接觸，也出示工作照及轉帳紀錄反駁公婆說法。

黃佳的弟弟黃鵬表示，案件已進入法律程序，希望司法部門查明真相，懲治施暴者，同時澄清對死者母親的抹黑與造謠。警方則表示，案件仍在偵辦中，暫無法對外透露更多細節。

黃佳被劉某傑毆打後留下的傷痕。(取材自大河報)
黃佳被劉某傑毆打後留下的傷痕。(取材自大河報)

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