湖北精神病院 68歲翁「雙手遭綁時」被室友挖出眼球
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湖北黃石一名患有老年癡呆的68歲男子，2024年9月在當地精神病醫院住院治療期間，遭同病房患者攻擊，雙眼被摳傷，其中右眼失明、左眼視力模糊。男子家屬指出，事發時父親雙手被綁，無法自衛，事件近日經媒體曝光，引發社會高度關注。
據江蘇廣電「荔枝新聞」報導，該男子當時正午休，突遭僅被束縛一隻手的病友翻身下床攻擊，導致右眼球脫出眼眶、左眼出血。家屬根據事後調取的病房監控影片指出，若該名病患兩手都被綁，就無法發動攻擊，責任應由醫院承擔。兒子王先生則認為院方安排綁法不當、監管失職，是導致父親重傷的主因。
新京報旗下「緊急呼叫」則是指出，事發當時護工一度到場試圖阻止，但隨後離開，並未有效防範悲劇發生。由於雙方皆屬無民事行為能力者，專家認為醫院應對事件負有主要責任。目前，家屬已啟動司法途徑追究醫院責任。黃石市精神病院周姓醫師接受採訪時表示，案發後醫院即安排患者轉往武漢醫院救治，並承擔大部分醫療費用，事後科室亦被扣發數萬元獎金作為內部處分。
事件經媒體報導後引發強烈輿論反彈。多名網友直言「堪比驚悚片」「被害人雙手被綁，根本無法反抗」，質疑醫院明知有風險卻未妥善看護。有網民痛批：「這種情況醫院應全責，怎會讓一個危險病人行動自如？」、「老年癡呆為什麼送精神病院？」
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