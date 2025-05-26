湖南幹部跳樓沒死 傷情好轉能說話 網酸這下麻煩了

湖南郴州市北湖區發改局一名幹部從辦公大樓跳樓，經搶救後已恢復到可以說話。（取材自網易號「Likepres」）

湖南郴州市近日發生一起墜樓事件，北湖區發改局一名幹部凡某從政府辦公大樓五樓跳下，正好墜落在樓下的一輛汽車車頂上，事發後凡某被送往醫院，經過搶救後撿回一命，「能夠開口說話了」。事件被多家媒體報導後，話題衝上熱搜，網友揣測「背後的事怕是比車頂上的窟窿還複雜」，且官方透露凡某能開口說話，意在提醒某些人員盡快投案自首，「想必有關人員一定在瑟瑟發抖了」。

綜合澎湃新聞等媒體報導，據多個消息源證實，事發時間是23日上午8時多，墜樓者是北湖區發改局能源股負責人凡某。與凡某關系密切且在同一棟樓辦公的一公職人員表示，當時凡某從北湖區政府大樓五樓（發改局辦公樓層）的後窗跳下，撞到停在一樓後面的一輛汽車，砸壞車頂天窗，掉入車內。

事發後，周圍人員立即撥打120急救電話，急救車趕到現場後，立即將墜樓男子轉運到當地的醫院搶救。據知情者介紹，經過搶救後，凡某生命體癥穩定，最新消息是凡某傷情好轉，「能夠開口說話了」。

據北湖區政府一名工作人員透露，凡某在發改局能源股工作多年，曾負責或參與當地風力發電項目的相關工作。事發後，區政府迅速成立了事故調查小組，詳細調查整個事發經過。

網友對此事件紛紛表達看法，有人認為凡某既然連死都不怕了，希望能把事情真相全部說出來，更多人喊話官方派上級紀委過來深入查一查，給公眾一個交代。