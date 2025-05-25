我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前歐巴馬幕僚認：避談拜登健康 因「我只想他X的贏」

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

自摔對向車道… 單車童遭輾死 河北肇事司機獲不起訴

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
事發現場。（取材自觀察者網）
事發現場。（取材自觀察者網）

河北省容城縣「騎行男孩遭輾壓身亡案」迎來新進展，該案辯護律師周兆成表示，檢察院4月20日最終決定對涉事姜姓司機作出不起訴決定。

法治日報報導，周兆成稱，「這一結果標誌著歷時8個月的案件正式終結…這不僅是姜姓司機個人命運的反轉，更是『情理法交融』的『教科書級裁決』」，他說，河北司法機關通過科學畫分責任、創新賠償機制、確立同類案件裁判標尺；該案既實現了個案的公平正義，也為未來同類案件提供了規則指引，實現「悲劇不重演、正義不缺席」。

2024年8月11日，容城縣一名11歲男孩跟隨父親以及自行車隊在公路上騎行，在接近中線時，男孩突然摔倒到對向車道。姜男駕車躲避不及，車輛輾壓到摔倒的男孩，男孩經搶救無效不幸離世。姜男因涉嫌過失致人死亡罪被檢察院批捕，他對於自己被認定的罪名表示不認可，認為這是交通意外，自己沒有犯罪。

九派新聞報導，姜男妻子曾表示，男孩父親毆打她丈夫，強行逼迫他下跪。姜男的小舅子孫正也稱，姊夫有意願賠償但聯繫不上對方。

讓孫正陷入不解的是，附近村民告訴他，近年來這段路同樣發生過事故，並且多數事故都是按照交通事故處理。「為什麽直接我到我們家，那就直接變成刑事案件了？」 

涉事道路。（取材自九派新聞）
涉事道路。（取材自九派新聞）

上一則

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

下一則

指居死者親屬遭刑拘 北京律師申請會見受阻

延伸閱讀

視訊母親到一半…河北女師當街遭陌生男子刺13刀慘死

視訊母親到一半…河北女師當街遭陌生男子刺13刀慘死
南灣主幹道El Camino Real重鋪路「單車專用道」啟用

南灣主幹道El Camino Real重鋪路「單車專用道」啟用
西港四口之家被撞死 親屬再告肇事司機轉移財產

西港四口之家被撞死 親屬再告肇事司機轉移財產
皇后區大橋行人與單車分道 18日啟動

皇后區大橋行人與單車分道 18日啟動

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

2025-05-24 08:30
南韓大選出現「反華潮」；南韓保守黨高層及尹錫悅支持者指責北京介入，導致尹錫悅下台，造成南韓政治危機。（歐新社）

「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

2025-05-24 12:30

超人氣

更多 >
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷
現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收