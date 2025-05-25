自摔對向車道… 單車童遭輾死 河北肇事司機獲不起訴

事發現場。（取材自觀察者網）

河北省容城縣「騎行男孩遭輾壓身亡案」迎來新進展，該案辯護律師周兆成表示，檢察院4月20日最終決定對涉事姜姓司機作出不起訴決定。

法治日報報導，周兆成稱，「這一結果標誌著歷時8個月的案件正式終結…這不僅是姜姓司機個人命運的反轉，更是『情理法交融』的『教科書級裁決』」，他說，河北司法機關通過科學畫分責任、創新賠償機制、確立同類案件裁判標尺；該案既實現了個案的公平正義，也為未來同類案件提供了規則指引，實現「悲劇不重演、正義不缺席」。

2024年8月11日，容城縣一名11歲男孩跟隨父親以及自行車隊在公路上騎行，在接近中線時，男孩突然摔倒到對向車道。姜男駕車躲避不及，車輛輾壓到摔倒的男孩，男孩經搶救無效不幸離世。姜男因涉嫌過失致人死亡罪被檢察院批捕，他對於自己被認定的罪名表示不認可，認為這是交通意外，自己沒有犯罪。

九派新聞報導，姜男妻子曾表示，男孩父親毆打她丈夫，強行逼迫他下跪。姜男的小舅子孫正也稱，姊夫有意願賠償但聯繫不上對方。

讓孫正陷入不解的是，附近村民告訴他，近年來這段路同樣發生過事故，並且多數事故都是按照交通事故處理。「為什麽直接我到我們家，那就直接變成刑事案件了？」