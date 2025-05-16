留澳中男殺女室友 還「扮死者」跟家屬傳訊10個月詐巨款

被害人顏瓊。（取材自紅星新聞）

近日一起中國留學生 在澳洲 殺害中國女室友並藏屍的案件在布里斯本開庭，檢方指控，30歲的趙陽（音譯，Yang Zhao）「癡迷於金錢」，為了經濟利益故意殺害同租公寓的29歲女子顏瓊（音譯，Qiong Yan），並在顏瓊死後10個月內假冒身分，向其母親騙取46.3萬美元。庭上，趙陽僅承認破壞屍體的罪名，拒絕認罪謀殺，但法院判決趙陽處終身監禁和最高五年有期徒刑，且同時執行，直至2043年才有資格申請假釋。

綜合紅星新聞、南方都市報報導，2021年4月12日，中國女子顏瓊被新南威爾士州警方報告失蹤。同年7月19日，該女子的屍體在布里斯本漢密爾頓一間公寓陽台上的大型工具箱中被發現，隨後，警方指控該女子的室友趙陽為犯罪嫌疑人。

檢方稱，趙陽是一個極力維持自己能力範圍以外奢侈生活方式的人，「他只有白葡萄酒的預算，卻非要喝香檳。」案發前，趙陽炒股損失了10多萬美元，又在賭博中輸掉了10萬美元，甚至還拖欠了與顏瓊合租的公寓房租。「他承認自己一定程度上對金錢癡迷，還說為了錢他會做任何事。」

檢方指控，趙陽於2020年9月猛擊死者頭部以及勒住其頸部的方式將女方殺害，在顏瓊死後，趙陽在屍體旁翻遍了她的私人文件，收集必要的信息，以破解她的手機密碼，並將屍體藏於陽台的工具箱裡。

根據庭上出示的證據顯示，趙陽使用顏瓊的微信 帳號，向她的朋友和家人發送消息，假裝顏瓊還活著，10個月內向顏母發送了2000多條訊息；甚至在新南威爾士州警方調查顏瓊的失蹤時，冒充顏瓊回覆警方「一切都好」。檢方表示，趙陽從顏瓊母親那裡騙走了46.3萬美元，並將錢轉進自己帳戶。檢方也懷疑，趙陽將本屬於顏瓊的一輛價值30多萬美元的保時捷豪車轉移至自己的名下。

顏瓊的母親顏榮梅（音譯）從中國趕往澳洲參加庭審，並在庭上用中文表示，她唯一女兒的死給她帶來了「無盡的情感創傷」。「我每天都生活在恐懼之中，我無法想像，自2020年9月以來一直和我聊天的人，竟然不是我的女兒。我真的很責怪自己沒能保護好她。」