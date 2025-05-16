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為補公立人數？河北民辦小學遭關停 千名家長市府維權

中國新聞組／綜合報導
河北南宮千名家長到當地政府抗議豐翼小學被關停。 （視頻截圖）
河北南宮千名家長到當地政府抗議豐翼小學被關停。 （視頻截圖）

河北省邢台市南宮市一所民辦學校「豐翼小學」近日傳出突然關停，引發超過1000名學生家長到市政府集體抗議。事件持續多日，政府派警戒備，最終當局宣布豐翼小學不會關閉。有家長稱政府強制關閉民辦學校是為了增加公立學校的學生人數，此事件也反映出中國近年來針對民辦教育政策收緊所帶來的社會衝擊。

自由亞洲電台報導，豐翼小學南宮市經濟開發區，隸屬於涵蓋多個學段的豐翼教育集團。抗議活動發生於5月11日，據X平台上的視頻顯示，大量家長聚集在南宮市政府大樓前，高喊「不同意」、「領導出來」等口號，要求撤銷關停決定，或至少保障目前在校學生可以順利畢業。

目擊者稱，抗議持續至當晚深夜，期間政府調派大批警力在場維持秩序，並對周邊區域實施交通管制，關閉了政府廣場照明設施。

一位不願具名的家長表示，豐翼小學在當地口碑良好，家長多透過公開搖號爭取入學名額，突然關停令他們措手不及。由於擬分流至的公立學校存在管理混亂、師資不穩等問題，家長普遍無法接受這一決定：「他們（政府）太過分了，看學校教育質量高，有經濟能力的家長都送孩子去豐翼小學，就要把它關掉。」

南宮市政府辦公室一名官員證實，確有「幾天前上千名家長抗議」的情況發生，但表示「問題已經解決，豐翼小學不會關閉。」對於家長人數及具體處理方案，該官員稱非其職責範圍，細節不詳。

報導指出，近年來，隨著中國教育資源向民辦學校集中，優質私校成為許多家長的首選。然而，為縮小公私教育質量差距，各地政府陸續出台限制民辦教育發展的政策，導致民辦小學數量被人為減少。

根據中國教育部去年10月發布的「2023年全國教育事業發展統計公報」，全國民辦學校總數在過去四年間已累計減少逾2萬所，僅2023年就減少了1.1萬多所。其中，義務教育階段民辦學校減少了425所，在校生人數減少逾134萬人。

公立學校 教育部

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