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發財夢擋不住…3淘金客擅闖湖南被封礦洞 葬身雪峰山

中國新聞組／綜合報導
被查封的非法採金礦洞。(取材自洪江市政府官網)
被查封的非法採金礦洞。(取材自洪江市政府官網)

金價格高昂，助長了許多人的「淘金夢」，湖南雪峰山一帶曾是黃金礦區，有上千個礦洞，非法採金事件層出不窮。但黃金夢伴隨著危險，湖南洪江市洗馬鄉的易重純控訴，弟弟易重田在盜採金礦的過程中死亡，「老闆」的妻子只賠了3萬8（人民幣，下同，約5307美元），「連喪葬費都不夠」。

澎湃新聞報導，雪峰山一帶是湖南省主要的黃金礦區。上世紀90年代至本世紀初，當地盛行非法採金，猖獗時期每年上山採金人數超過1萬人。後來經嚴厲打擊，查封礦洞超過1200個，仍擋不住許多人一夜致富的美夢。

易重純表示，弟弟上山採金的事他只知道個大概，去年10月，他弟弟跟著塘灣鎮木蘭溪村的「老闆」易曉春上山開採金礦。2025年3月26日，易曉春突然急匆匆趕來說「出事了，準備料理後事。」他到了殯儀館才知道，除了他弟弟以外還有兩人喪生。

洪江市應急管理局副局長馮濟鵬表示，事發後，湖南省派出調查組赴當地開展了約半個月的調查，3名死者的死因是窒息所致，「到底是缺氧還是有毒氣體，現在報告還沒出來。」

易重純自己也曾是一名經驗豐富的「挖金」老手，從1992年至2004年至少賺了幾十萬。他表示，「那個誘惑實在太大了。」而弟弟2004年也曾在一個月內搞到30萬。易重純表示，弟弟他們盯上的是2015年左右被查封的一處礦洞，但沒想到這次賠了性命。

洪江市自然資源局副局長蔣昊東表示，雪峰山面積大且山高林密，非法採金行為隱蔽，給執法帶來較大難度，下一步將繼續發動群眾，加強執法力度，嚴厲打擊非法採礦行為。

執法人員在礦洞內查處的非法採金設備。(取材自洪江市政府官網)
執法人員在礦洞內查處的非法採金設備。(取材自洪江市政府官網)

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