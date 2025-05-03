車禍挨轟後 小米SU7 Ultra限速 車主：付費性能遭閹割

多起小米SU7Ultra車主飆車失控事件頻登熱搜。(取材自瀟湘晨報)

小米 智駕發生大學女生死亡車禍被罵後，SU7 Ultra因「圈速考核解鎖馬力」新規再上熱搜。小米官方回應稱，新增「排位模式」須車主在指定賽道達標後，方可解鎖1548匹全馬力，旨在甄別駕駛能力、降低公共風險。此舉獲部分用戶支持，認為「馬路非賽道，安全應優先」，也有車主質疑「付費性能遭閹割」，直指車企未充分徵詢用戶意見。

瀟湘晨報報導，小米SU7 Ultra此次更新的Xiaomi HyperOS系統中，新增的「排位模式圈速考核」功能引發廣泛討論。據新規，車主須在官方指定賽道完成計時圈速，且成績優於標準線，才能解鎖1548匹馬力。此前，用戶只須通過「駕駛安全注意事項」測試即可開啟全部性能模式。

據報導，這一政策迅速在車友圈炸開了鍋。「這就像買了台頂配電腦，結果顯卡性能要考試才能用。」河南洛陽車主李先生直言不滿。而新鄉的資深賽車 愛好者趙女士則力挺：「1500匹不是玩具，賽道才是它的歸宿。」

更有極客車主算起經濟帳：鄭州周邊僅有中原國際賽車場符合考核條件，單次賽道日費用約2000元人民幣(約275美元)，「為解鎖馬力額外花上萬元，性價比優勢蕩然無存」。

小米汽車客服解釋，新規旨在甄別駕駛能力，「日常900匹已夠用，賽道模式需要專業認知」。車機版本更新到1.7.0版本後才出現了這樣的設定。

如果車主不更新到最新版本，是不是沒有這樣的條件設定？客服人員表示，建議車主最好升級一下，小米汽車肯定是不會對車輛狀態和駕駛人做任何限制的，但此次升級也是為了車主自身和他人的安全著想。

小米SU7Ultra的1500匹最大馬力被限制。(取材自瀟湘晨報)

此前，該車3月上市時僅須通過安全測試即可解鎖全馬力，但多起車主飆車失控事件頻登熱搜，倒逼政策收緊。