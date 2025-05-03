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五一亂…魯撒1.5噸蛤蜊搶客 桂猩猩砸客 西安兵馬俑沒處站

中國新聞組／北京3日電
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看兵馬俑人潮。(視頻截圖)
看兵馬俑人潮。(視頻截圖)

「五一」小長假進入第三天，各地依然「人从众」，不少景區紛紛公告啟動限流或暫停售票。上海外灘假期首日湧進超55萬人潮，西安兵馬俑景區有遊客形容人擠到「兵馬俑都快沒地方站了」。有景區為搶客開啟「寵粉模式」拚了，山東日照一景區狂撒1.5噸蛤蜊，就怕遊客「趕海」空手而歸不來玩了；廣西南寧動物園網紅黑猩猩扔石頭砸傷遊客，搶著看牠的人仍絡繹不絕。

綜合報導，據交通運輸部統計，「五一」假期首日，全社會跨區域人員流動量超3.3億人次，同比增長6.2%。其中有多數人潮都湧進了各景區。寬大的上海外灘觀景平台被遊客填滿，人山人海，首日累計客流55.2萬人次，南京路步行街瞬時峰值4.6萬人，累計客流22.1萬人次，外灘的「人形圍欄」再度上線。上海迪士尼也處處排隊，想參加玲娜貝兒見面會要等至少260分鐘。

不少熱門景區也陸續在這兩天發出公告，稱已達接待峰值或最大承載量，暫停網路及線下售票，並發出約滿、售罄的提醒。河南洛陽老君山景區2日預約售票數量已達上限；故宮博物院「五一」假期期間預約全滿；洛陽博物館5月3日前預約全滿；黃山5月3日前套票售罄；九寨溝景區5月2日5月3日門票全部售罄；河南開封萬歲山武俠城啟動限流措施；成都大熊貓繁育研究基地5月3日上午前場次已約滿。

而在西安兵馬俑景區，「兵在哪兒？馬在哪兒？俑在哪兒？導遊你在哪兒？」上了微博熱搜，五一假期首日就人潮洶湧。有網民發視頻稱，西安兵馬俑景區，人比兵馬俑都要多，「兵馬俑快沒地方站了」。 

儘管多個景區人滿為患，仍有景區花式整活趁小長假搶客。山東省日照市有海濱景區推出「龍王獻寶」趕海（摸蜆）活動，據網傳視頻，景區派專人向泥灘撒蛤蜊讓遊客撿抬，紛紛拾蜆。景區工作人員說，因當地蛤蜊生長處較深，遊客不容易挖出來，於是僱人從灘塗挖蛤蜊出來撒在泥灘，每天要撒1.5噸左右，「給遊客提供情緒價值」，也讓大家「不白來啊，都不白來」

另在廣西南寧動物園，網紅黑猩猩「丟那猩」疑因不滿太多人圍觀、起哄，假期首日就拿不知從何而來的石頭朝遊客丟過去，導致一名遊客受傷。園方表示不會處罰「丟那猩」。而「丟那猩」發脾氣事件並未影響動物園看黑猩猩的人潮，大批遊客還是爭相上前圍觀。

西安兵馬俑景區外人潮洶湧。(取材自小紅書)
西安兵馬俑景區外人潮洶湧。(取材自小紅書)

另外，貴州赤水丹霞大瀑布附近道路發生山體崩塌，巨石砸中路邊四輛私家車。景區表示無人傷亡，但有遊客稱其母腿腳被碎石擦傷，孩子手肘受傷。

只看到遊客的頭，看不到兵馬俑。(取材自小紅書)
只看到遊客的頭，看不到兵馬俑。(取材自小紅書)

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