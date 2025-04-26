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山寨小米馬桶爆賣1.3億人民幣 小米怒告 法院判賠3000萬

中國新聞組／北京26日電
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被告商家的馬桶產品。(取材自案件聚焦)
被告商家的馬桶產品。(取材自案件聚焦)

上海市第三中級人民法院日前公開宣判一起商標侵權及不正當競爭案。小米科技公司控告一家名為「小米零度」的公司，指其在馬桶與花灑產品中大量使用與小米品牌相近的名稱與標誌，並採用類似語音指令，涉嫌侵權與仿冒。法院最終判決支持小米請求，要求被告停止侵權行為並賠償3000萬元（人民幣，下同，約414.43萬美元）。

上海電視台「案件聚焦」報導，小米公司指出，被告產品使用了「小米零度」字樣及與其商標相似的「M」圖樣，並將「小愛小愛」設為語音喚醒指令，與小米智能產品使用的「小愛同學」高度近似。自2022年11月起，該公司在多個電商平台販售相關產品，累計銷售金額高達1.3億元。小米認為，該行為容易造成消費者混淆，侵害了其馳名商標權，並構成不正當競爭。

馬桶產品上還使用了「小米零度」字樣，以及和小米商標近似的「M」形標識。(取材自案...
馬桶產品上還使用了「小米零度」字樣，以及和小米商標近似的「M」形標識。(取材自案件聚焦)

被告方辯稱，雙方商標並不相同或近似，且使用「小愛小愛」無法控制小米設備，因此不構成侵權。其律師也強調，小米商標未涵蓋馬桶類產品，且其商標已經過國家商標局認可。

被告商家馬桶產品上用「小愛小愛」作為語音喚醒指令。(取材自案件聚焦)
被告商家馬桶產品上用「小愛小愛」作為語音喚醒指令。(取材自案件聚焦)

法院認為，「小米」已構成馳名商標，被告持續大量使用近似標識與語音指令，不僅構成商標侵權，也違反「反不正當競爭法」第六條第四項的兜底條款，屬於一種「其他可能導致消費者產生混淆誤認的行為」。考量被告侵權情節嚴重、時間長、獲利高，應適用懲罰性賠償。

小米 電商

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