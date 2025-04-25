小米被爆要求員工日均工時11.5小時 否則約談、勸退

有網友爆料，小米要求員工日均工時不低於11.5小時。（新華社）

近日，有網友發文稱，小米 要求員工日均工時不低於11.5小時，其中低於八小時需要提交說明，工時排名靠後的要被約談，甚至勸退。 「小米被爆要求員工日均工時不低於11.5小時」話題衝上熱搜。

九派新聞報導，多位小米員工證實了這一情況。小米手機部門一員工表示，不同組情況不一樣，日均工時要求低的組是10.5小時；有的組甚至要求日均14、15個小時，他們部門要求12.5小時，「但領導都是口頭要求，不會留下痕跡。」

小米上海一員工說，他們部門確實要求平均11.5小時，就是9點上班、8點半下班。 「我之前平均工時達到了12小時，還是因為排名靠後，被領導約談了，」另一位小米江蘇員工表示。

此外，請假也會影響日均工時，一個月只要請假一天，日均工時就不滿八小時，需要額外加班去補回來。

上述手機部門員工透露，小米這樣查工時已經有一年多、近兩年了，不知道為什麼最近網路上突然都開始討論。

工作時間不達標帶來的影響是直接的。一位小米員工之前因工作時長低於10.5小時，被要求寫說明—反思解釋為什麼平均工時不夠。

小米一北京員工稱，如果工時排名靠後，會被領導約談警告，不改可能影響績效評鑑。

小米一外包員工提到，他們部門要求必須待滿11個小時。而且不是平均，是今天不夠11小時，明天就會被約談。「如果經常不滿11小時，外包員工隨時可能被開除。」