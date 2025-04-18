河北9歲女童25樓墜到7樓平台奇蹟生還 喊「媽媽救我」

窗戶外下方是小安掉落的平台。（取材自大象新聞）

河北一名九歲女童小安（化名）日前從25樓住處墜樓，掉在七樓有管道的平台，僅身上多處骨折，頭部無嚴重損傷，住院10天已出院，醫護人員都說是奇蹟。據了解，女童覺得熱想開窗，但紗窗不結實，就隨紗窗墜落，墜樓後被指還走了一段路後體力不支，才四腳朝天躺在平台，嘴、耳冒血仍清醒地喊「媽媽救我」，怕自己死掉。目前仍有胸椎壓縮性骨折待觀察，若未恢復恐要進行開胸手術。

事發處的窗戶 大象新聞

紅星新聞報導，小安母親沈女說，3月27日下午，獨自在房間內的小安覺得很熱，去打開窗戶，開窗時發現紗窗有鬆動，不慎從窗戶掉落。小安的爸爸叫孩子吃飯時發現孩子不在房間內，奶奶去物業查監控，物業說在七樓窗外平台上發現一個孩子。

沈女說，孩子躺在七樓平台地面上，意識清醒，但明顯身上很多地方有骨折。孩子並不在第一掉落現場。沈女猜測，應是掉下來後又走了一段距離，走不動了，就躺下了。

小孩目前情況。（取材自瀟湘晨報）

「孩子當時已經非常害怕了，見我第一句話就是說『媽媽，救救我』」，隨後，120把孩子送去了唐山工人醫院，檢查後發現肺部挫傷相對嚴重，連夜送到了北京兒童醫院。先在PICU（兒童重症監護病房）住了三天，然後轉到骨科 做胳膊上的手術，其間做了很多檢查，「孩子沒有大的外傷，但是有內臟挫傷，然後還有胸椎骨折、眉骨骨折，還有胳膊骨折」，住院10天後出院。

出院診斷證明書中，密密麻麻列了整整一頁，包括「多發骨折、眼外傷、創傷性肺大皰、氣胸」等共24項。沈女說，在PICU，醫護都感覺小安能存活下來是一個奇跡。

瀟湘晨報報導，女童家屬好友艾先生表示，小區房子都沒裝防護欄，從25層到七層高差接近60米，七樓外有很多很粗的管道。