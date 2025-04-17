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中國夫婦在羅馬家門口 遭行刑式槍殺 疑涉黑幫爭地盤

中國新聞組／北京17日電
一對中國僑民夫婦於義大利當地時間 14 日深夜，在家門口遭槍殺。 （取材自極目新聞）
一對中國僑民夫婦於義大利當地時間 14 日深夜，在家門口遭槍殺。 （取材自極目新聞）

一對中國夫婦14日晚上在義大利羅馬皮涅托區街頭遭近距離行刑式槍殺，義大利檢方初步研判，可能是義大利華人紡織業者為爭奪物流地盤引發的仇殺案件。

綜合安莎社（ANSA）等義大利媒體、中國媒體極目新聞報導，警方稱，事發當晚兩人騎一輛電動自行車到自家公寓門口時遭到伏擊。槍擊過程中共開出六槍，其中兩人頭部均中彈，幾乎當場死亡。目擊者稱，案發前一名蒙面男子曾按響公寓部分住戶的門鈴，要求開門，並來到兩人居住的樓層。

據報導，兇手共開六槍，隨後逃離現場，兩名中國公民頭部中彈。警方在現場發現大量彈殼，判斷為有預謀的「清算式」謀殺。調查顯示，遇害的中國男子從事紡織行業，曾涉入爭奪紡織物流業利益糾紛。

報導指出，義大利華人網主編趙建斌15日表示，目前當地警方公布了兩名中國籍受害者的信息，分別為53歲的張某與38歲的龔某，他們是在家門口遭槍手近距離射殺。

趙建斌說，張某是活躍於中意之間的紡織品進出口商人，在義大利普拉托擁有廣泛商業活動。有消息稱，他曾涉入佛羅倫斯檢方主導的一起針對中國紡織業利益紛爭的調查，懷疑與該行業內部鬥爭有關。

「目前我了解到的情況是，這對華僑夫婦，丈夫是溫州人，妻子是東北人。」趙建斌說，目前中國駐義大利使館、羅馬僑界和華人律所等各方力量正在密切配合，共同協助警方處置該案件。

新京報報導，中國駐義大利大使館表示，已高度關注該案件，對兩名同胞不幸遇害深表哀悼，向遇害者家屬表示慰問。在得知相關情況後，第一時間聯繫當地警方，表達關切，敦促義方加快破案，懲治兇手。

義大利 華人 大使館

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