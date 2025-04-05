中國版金秀賢？「刀小刀」控與男友合作33天 分手被索1700萬

「刀小刀」（左）憑藉一條甩頭舞變裝視頻（右）一夜爆紅。（取材自藍鯨新聞）

因甩頭舞一夜暴紅的千萬粉絲網紅「刀小刀」近日傳出疑拖欠與錦晨公司解約賠償金被警方帶走調查。昨天凌晨，「刀小刀」發文回應，指控前男友在她提出分手並終止合作後，將她告上法院，合約僅簽33天就讓她賠付1700萬元（人民幣，下同）。消息再衝上微博 熱搜，不少網民稱故事情節與南韓藝人金秀賢 事件巧合地類似，「如果是真的，不就是中國版金秀賢？」。

近日「刀小刀」因與前經紀公司合約糾紛被帶走調查，引發關注，相關話題登上微博熱搜，引發熱議。前經紀公司稱，「刀小刀」拖欠解約賠償金400多萬，截至4月3日20時，400多萬元解約金已給付10萬元。

據奔流新聞報導，4日凌晨，「刀小刀」對此發文稱，她是去法院配合調解執行她與錦晨公司的經紀合約糾紛，已回家。「刀小刀」在文章中說，2020年5月，她與錦晨公司簽下經紀約（該公司是她與當時男友持股），簽約後不久她因情感、公司經營理念、三觀都不和向男友提出分手並終止合作。同年6月，男友以公司名義起訴她。

「刀小刀」表示，合約簽訂僅33天，男友就讓她賠付1700萬元。因單⽅提前解約，經法院多次審理，最終判賠442萬元。「刀小刀」稱她已向安徽省高院申請再審，已獲受理。

目前，「刀小刀」前男友及該經紀公司尚未對此有進一步回應。

此前據紅星新聞報導，從中國執行資訊公開網獲悉，網紅「刀小刀」2021年與安徽六安一家文化公司存在藝人解約糾紛。 2024年法院終審判決「刀小刀」要支付該公司解除「藝人經紀合約」產生的損失賠償金、違約金共計400多萬元，「刀小刀」有履行能力而拒不履行，被法院列入失信被執行人名單。

企查查App顯示，「刀小刀」原名高靜靜，2001年出生於安徽六安。 2019年4月7日在抖音 發布了第一首短片。2020年2月28日，「刀小刀」憑藉一條甩頭舞變裝視頻一夜爆紅，讓她漲粉900W，點讚量高達651.6W。隨後，她開始在變裝類短片上持續發力，短片播放量開始達到千萬量級，按讚量都在200萬以上。

2024年5月25日，「刀小刀」自曝重度憂鬱，引發關注。「刀小刀」抖音平台帳號顯示，在該平台擁有超1717萬粉絲，獲讚超5億次，其最後一則影片發佈於3月29日。

「刀小刀」的回應又在網上引起議題，網民紛紛留言：「若是撈男真是陰險又算計」，「自己沒本事還不允許女友比他強？」，「太慘太，怪被自己曾經那麼愛的男人背刺，然後告上法庭，1700萬的巨額賠款，這種長期的精神折磨不得抑鬱症才怪」，「5月簽合同，6月就被告索賠1700萬，搶都沒有這麼快」，「如果是真的，不就是中國版金秀賢」。