岳陽搬運工買29保單、保費454萬 女兒崩潰：他月薪4千

賀小清的保險合同。(取材自政法頻道)

今年60歲的賀小清是湖南岳陽湘陰人，多年來一直在當地一家物流園從事搬運工的工作，最近，他的子女發現，每個月只有三、四千元人民幣(約四、五百美元)收入的父親竟然瞞著家人在長達六年的時間裡，購買了29份泰康人壽的數種類型保險 ，總保費 達到454萬元人民幣。

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綜合自媒體報導，看著這一摞保單，賀小清的女兒盧女士欲哭無淚。盧女士說，經核算，父親一共在泰康人壽保險有限責任公司湖南分公司購買了29份保單，涵蓋壽險、年金分紅險、萬能險、重疾險等多種類型。如果不是今年3月察覺自己無法完成保費交納，父親仍不打算將購買29份保單一事告知家人。

賀小清講述，從2018年開始，他經常接到泰康人壽保險有限責任公司湖南分公司業務員管某某的電話，對方聲稱購買泰康保險比將錢存在銀行收益更大。由於對方不停推銷，他根據對方的推薦購買了多種保險類型。29份保單目前扣款金額達到129萬餘元。「我不知道要交多少錢，產生的收益也不清楚。」賀小清說。

盧女士說，她發現父親購買的四種保險類型中，存在同一保險類型數次重複購買情況。更氣人的是，當業務員得知其父親在2023年已無力支付保費時，還讓其父親以購買的保單進行保單貸款 ，繼續購買泰康人壽的保險。「2023年8月24日，業務員還跑到瀏陽的一家醫院裡，在我父親的病床旁邊，拿手機讓父親貸款8萬多元，當場買了一份保險。」

「我說沒錢了，她（業務員）說給我想辦法，」賀小清說，「我不知道她給我想什麼辦法」。

盧女士還發現，2020年，在父親同樣因經濟困難無力支付保費時，業務員將父親已購買的保單進行了最低線的保單降檔，降檔後又繼續購買了十份保單。盧女士質疑，保險公司是如何通過審核的。當看到紙質保單的合同內容時，家屬傻眼了。

賀小清和女兒盧女士。(取材自政法頻道)

「業務員就是誘導他投保，與他的實際身分是不符合，他一直以來的身分都是搬運工，但保單上的身分是某部負責人、商業負責人等。保險公司肯定是沒有核實身分，才能開出天價保單。」

泰康人壽保險有限責任公司湖南分公司業務員管某某在接到媒體訪問電話時，迅速掛斷了電話。

報導指出，當賀小清的家屬趕到泰康人壽保險有限責任公司湖南分公司，公司工作人員說：「如果客戶從一開始就是被蒙蔽的，那麼當初的電話回訪、雙錄視頻、電話錄音中的成交確認，實時轉帳的帳號提供，還有是否同意授權我公司從您的帳號多少多少進行實時轉帳，扣取保費多少多少年，您是否同意，那是誰回答同意。」