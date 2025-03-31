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安徽29歲海歸女碩士婚前跳樓 銀行領導、同事霸凌？

中國新聞組／北京31日電
小琳的婚紗照。（取材自大風新聞）
小琳的婚紗照。（取材自大風新聞）

安徽一名29歲海歸女碩士疑因請婚假遭領導、同事霸凌後輕生，她的母親指控，女兒英國留學回國後進入中國建設銀行安徽分行工作，但提出婚假申請後就被領導以各種原因密集約談；加上女兒升職遭到有部分同事眼紅，導致她壓力過大跳樓自殺身亡，提告要求該分行負責。法院認為該分行不存在過錯，但出於人道主義判決給付賠撫慰金28萬元（人民幣，下同，約3.8萬美元）。

據澎湃新聞報導，劉女士表示，女兒小琳（化名）本科畢業於倫敦城市大學，碩士畢業於中國科學技術大學。2018年女兒通過校招進入建行安徽分行，2023年11月，小琳因結婚請假後遭到不公正待遇。小琳備婚請假後，突然被安排去整理三年的紙質檔案，還被反覆叫去談話。

小琳的父母以建行安徽分行、建設銀行、小琳直屬上級陳某某侵犯小琳生命健康權為由，將三者告上法庭，要求支付死亡賠償金20萬元、精神損失費8萬元，判令被告承擔訴訟費。

對於劉女士的指控，小琳的領導陳某某表示，她和小琳認識時間並不久，並未針對小琳，出事前也並非頻繁談話，而是在進行操作業務風險梳理的討論，兩天半時間內只談了十多次，最長的也只有20分鐘，經單位內部調查確認沒有問題。至於多次向劉女士及小琳父親打電話，是因小琳今年要被提拔，需在系統內操作確認。

合肥市包河區法院今年1月22日作出的一審判決書顯示，警方「報警紀錄」載明，小琳近期因工作壓力過大、籌備婚禮等原因，導致情緒不好，無法正常睡眠，2023年11月23日下午從自己房間窗戶跳樓墜亡。

小琳生前工作區域監控視頻記載，被告陳某某於當月20日、21日、22日工作時間多次與小琳進行長時間談話交流。相關聊天紀錄中，小琳多次提到提出請假後，被領導派了大量工作並遭到指責：「我堅持不了了，被講的拉肚子」，「我去開個病假條吧」，「是不是想把我逼走」，並稱因自己要升職，有部分同事眼紅。

建設銀行安徽分行提供報警紀錄顯示，2023年11月22日晚，小琳報警稱懷疑自己誤吸毒品。23日5時46分，小琳通過內部軟件請假稱，請假半天，「請領導來家裡看我，我爸媽控制我，還有我朋友也在看著我」。小琳並請求辭職，稱覺得複核的業務有問題，想報警但舉報不到。

法院認為，小琳自殺導致死亡，被告建行安徽分行對其死亡結果不存在過錯，但為安撫小林家屬，酌情確定被告給付原告撫慰金28萬元，駁回其他訴訟請求。 劉女士表示將上訴。

圖為名校畢業的小琳。（視頻截圖）
圖為名校畢業的小琳。（視頻截圖）

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