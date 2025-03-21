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北京女線雕拉提 3年後臉穿出尼龍線 醫美回應：自己剪掉

中國新聞組／北京21日電
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王女士的左臉鑽出了一條線。（視頻截圖）
王女士的左臉鑽出了一條線。（視頻截圖）

北京王女士2017年起在當地一家醫美機構做了4次線雕手術，總計花了10多萬元（人民幣，下同），但王女士的左臉近來突然穿出了一根線，不僅會隨表情竄動，還造成她高燒不斷。醫美機構先是要她「自己剪掉就好」，後來她做手術取出線體發現是尼龍線，而非醫美機構所稱「可吸收線」，對方又稱是「病歷寫錯了」，讓她無法接受。目前官方已介入調查。

據「生活這一刻」報導，北京的王女士反映，2024年她的左臉突然穿出了一根線，且隨著表情變化上下竄動。而這個位置，正是她2021年做線雕手術的位置。

王女士表示，她自2017年起，在當地一家醫美機構做了4次線雕手術，一共花了10多萬元。令王女士疑惑的是，手術時醫師稱是可吸收線，病歷上寫的也是可吸收線，為何過了多年仍沒有吸收，還會突然從臉上「鑽出來」。

醫美機構給她的解決方案是「剪掉鑽出的線體」。但鑽出的線體讓王女士高燒不斷，不得已她到其他醫院做手術取出了線體。王女士將取出的線體進行檢測，發現結果竟是尼龍線，是不可吸收線。 

王女士隨後到這家醫美機構討要說法，工作人員竟說是病歷書寫錯誤。目前，大屯市場監督管理所已經對此事立案調查。

對此，網民們紛紛留言表示對王女士的遭遇感到不可思議：「這機構睜眼說瞎話啊」，「絕了。不知道還坑了多少其他消費者。支持這位女士維權到底」，「這醫美機構涉嫌草菅人命啊」，「這也敢作假？這個美容院工作人員說話也太牛逼了，還直接剪了？真是不怕出人命？」，「尼龍線收36000，重要的是臉上還化膿了，太可怕」，「為了美，也太嚇人了」。

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