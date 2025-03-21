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「靠教育吃教育」中國教育部前副部長杜玉波收賄被捕

記者潘維庭／綜合報導
中國教育部前副部長杜玉波，20日遭中國最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪作出逮捕決定。（中新社資料照）
中國教育部前副部長杜玉波，20日遭中國最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪作出逮捕決定。（中新社資料照）

中國最高人民檢察院官網20日稱，該院依法對中國教育部前副部長杜玉波決定逮捕。相關消息指，中國十三屆全國人大教科文衛委員會副主任委員杜玉波涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對杜玉波作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

杜玉波於去年9月18日接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，今年3月2日，官方公告指杜玉波「嚴重違紀違法」被開除黨籍。相關公告稱，杜玉波在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金；貪欲膨脹，「靠教育吃教育」，將教育資源當作謀私斂財的工具，大搞權錢交易等。

京報網「清風北京」20日統計，今年以來，已有7名中管幹部（中組部備案的幹部，任免權在中共中央）依法被決定逮捕。分別為雲南省前副省長李石松、中信集團前副總經理徐佐、全國政協人口資源環境委員會原副主任李微微、海南省前省委書記羅保銘、中航工業前董事長譚瑞松、中國聯通集團前副總經理曹興信，以及教育部前副部長杜玉波。

69歲的杜玉波長期在教育系統工作，曾任北京理工大學黨委常務副書記、北京航空航天大學黨委書記、教育部副部長等職，於2016年卸任教育部副部長、黨組副書記。此外，杜玉波還曾擔任過全國人大常委會委員、教科文衛委員會副主任委員，中國高等教育學會會長等職。

教育部 中共

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