遭指「靠教育吃教育」中國教育部前副部長杜玉波被逮捕

中國教育部前副部長杜玉波，20日遭中國最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪作出逮捕決定。（中新社）

中國最高人民檢察院官網20日稱，該院依法對中國教育部 前副部長杜玉波決定逮捕。相關消息指，中國13屆全國人大教科文衛委員會副主任委員杜玉波涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對杜玉波作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

杜玉波於去年9月18日接受中共 中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，今年3月2日，官方公告指杜玉波「嚴重違紀違法」被開除黨籍。相關公告稱，杜玉波在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金；貪欲膨脹，「靠教育吃教育」，將教育資源當作謀私斂財的工具，大搞權錢交易等。

京報網「清風北京」20日統計，今年以來，已有7名中管幹部（中組部備案的幹部，任免權在中共中央）依法被決定逮捕。分別為雲南省前副省長李石松、中信集團前副總經理徐佐、全國政協人口資源環境委員會原副主任李微微、海南省前省委書記羅保銘、中航工業前董事長譚瑞松、中國聯通集團前副總經理曹興信，以及教育部前副部長杜玉波。

69歲的杜玉波長期在教育系統工作，曾任北京理工大學黨委常務副書記、北京航空航天大學黨委書記、教育部副部長等職，於2016年卸任教育部副部長、黨組副書記。此外，杜玉波還曾擔任過全國人大常委會委員、教科文衛委員會副主任委員，中國高等教育學會會長等職。