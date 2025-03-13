北京法源寺600年石獅 遭推倒斷2截 網怒：把遊客手剁了

法源寺石獅原貌。（取材自小紅書）

一則「法源寺600年歷史的石獅子被遊客參觀時推倒」的視頻在網上廣為流傳，法源寺內的工作人員證實此事，北京西城警方也表示，案件正在偵辦中；由於該文物被認為是可移動文物，目前正在走可移動文物鑑定程序。網友轟肇禍者「吃飽撐的嗎？」並認為應該「把手剁了」，建議「判處有期徒刑600年」。

北京日報報導，網傳視頻顯示，一名上身穿羽絨服、戴白手套、背著紅色雙肩包的遊客從台階走下，先用左手摸了摸石獅子的頭頂，同時走到石獅子側面，將雙手放到石獅子頭上，雙手上下用力嘗試推倒石獅子。第一次嘗試失敗後，這名遊客回收手臂，再次用力伸直，一下子就推倒了石獅子。在石獅子摔倒後，該遊客控制不住身形，向前踉蹌了幾步，倒下的石獅子從胸部斷為兩截。

「我去年到法源寺參觀時曾看過視頻中的石獅子。」市民王先生說，石獅子的位置在法源寺最後一進院子，藏經樓前踏跺兩側。「放置石獅子的台座很像石經幢的底座，和獅子不像一套。」

據報導，法源寺是北京城內現存歷史最悠久的佛寺，也被認為是現今為止佛教典籍最全的寺院。2001年被國務院 公布為第五批全國重點文物保護單位。

安徽相賢律師事務所李橋律師表示，故意損毀文物罪，被確定為全國重點文物保護單位的，處三年以下有期徒刑或拘役，並處或單處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。