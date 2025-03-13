中：某駐外人員嫖娼掉入「桃色劇本殺」 網嘲：自曝其短

示意圖。圖文無關。（歐新社）

中國國家安全部今天又公布一起境外間諜 案，某駐外機構公職人員張某因掉入「境外間諜情報機關」所設下的「桃色劇本殺」陷阱，嫖娼時被當場抓獲拍照，還被對方以照片威脅，被迫多次向對方提供中國內部大量涉密信息，回國後還繼續提供對方情報。信息引發網民熱議，不少人對官方寧可「自曝其短」也要公開此嫖娼案表示「佩服」。

據國家安全部發布內容，張某在案發前是中國某駐外機構公職人員，境外任職期間頻繁出入熱鬧奢華、推杯換盞的高端場所。一次宴會上與境外某企業家協會成員李某結識，李某出手闊綽，以各種名義邀請張某參加飯局，很快贏得張某的信任。

隨著兩人交情日漸深厚，一次把酒言歡時，張某向李某暗示自己對「特殊娛樂場所」的興趣，李某迅速向其「上線」匯報。殊不知，一場為張某精心設計的「桃色劇本殺」已悄然拉開序幕。

在境外間諜情報機關的指揮下，李某邀請張某前往當地一家情色場所，隱秘曖昧的氛圍醞釀著一場陰謀，張某早已身陷其中卻不自知，其嫖娼行為被「當地執法人員」當場抓獲，只能求助李某。李某一邊假意安慰，一邊為其聯繫一位靠譜的「兄弟」——境外間諜情報機關人員趕到現場，幾番交涉便讓張某「重獲自由」。

事後不久，李某的「兄弟」再次與張某見面，亮明了自己間諜情報機關人員身分，對張某稱「先生，這樣的照片，您也不想被登報公開吧？」，以其作為公職人員出入風月場為要脅，脅迫張某與其合作，搜集我內部信息。面對來自境外間諜情報機關明晃晃的威脅，張某悔恨不已，卻也無計可施。

張某在對方威逼利誘下達成「合作」，利用工作便利，多次通過打印、拍照、撰寫、口述等方式向境外間諜情報機關提供中國內部大量涉密信息，並收取對方提供的大額經費。即將離任回國之際，他甚至與境外間諜情報機關簽訂「承諾書」，約定回國後繼續為對方工作、提供情報，對中國家安全造成危害。

經國家安全機關縝密偵查，在張某回國後依法對其采取刑事強制措施。最終，張某因犯為境外間諜情報機關提供國家秘密罪，受到法律的嚴懲。

對此，一些網民表示，官方寧可「自曝其短」也要公開此案，可見此案影響深遠，「威脅選擇叛國，怕是錄了不少視頻」，「嚴懲結果可以公開嗎？」，「對我外交人員，必須經常進行反外諜色情誘教育，否則給國家帶來的損失不可估量」，「這也警示選派駐外人員，要更加嚴格、個人生活細節習慣不可小覷」，「極具潛力駐外使節」，「全網都知道你幫寡婦扛煤氣罐的事了」，「為什麼不指名道姓說出是哪個國家」。