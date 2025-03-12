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收錢代考、洩題 華為爆大規模招聘醜聞 傳開除上百人

中國新聞組／北京12日電
華為爆發大規模招聘舞弊，據傳有超過100人遭到懲處。（美聯社）
華為爆發大規模招聘舞弊，據傳有超過100人遭到懲處。（美聯社）

中國科技巨擎華為近日大舉整頓內部「違規招聘」；觀察者網報導，華為內部通報，指在招聘非雇員過程中，發生多名產品線負責人親自替考、安排別人代考、洩題等違規行為；網路還傳出招一人入職可賺取高達2萬元人民幣（約2767美元）的內推費用，新員工入職後還被要求每月支付高額回扣；據悉處罰名單涉及近100人，而華為尚未公開回應此事。

據了解，非雇員不屬於華為的正式編制員工，是與華為有項目合作關係但勞動合同在第三方的員工；「搜狐科技」引述消息報導，華為招聘出現的黑色產業鏈，從分公司領導到人力資源管理、研發等統統作弊，洩露招聘考題，甚至傳出內部介紹一個員工索價2至5萬元不等，入職後每個月要抽3000元。

自由亞洲電台引述財新網報導指出，此次招聘違規涉及的部門包括ICT產品與解決方案、半導體業務部、人力資源管理部、ICT銷售與服務部、終端BG、質量與流程IT部等多個部門，存儲相關業務是重災區。

一名華為研發部門員工指出，從通報來看，實際上是相關研發、測試部門的負責人帶著下面的工程師，一起幫助外包員工在招聘中舞弊，當中還存在洩露及安排下屬洩露公司信息資產的行為。

芯智訊報導，華為發現成都招聘問題後，直接封鎖成都辦公大樓，審查所有涉事員工。有爆料稱，存在問題的某個部門就直接裁撤超過100名員工，包括50多名正式工和近百名 OD（外包） 員工。

由於是嚴重職務違規問題，這些被裁撤的員工將不會有任何形式的經濟補償，甚至原本屬於他們的股票期權也將被取消。

此外，在短視頻平台也有華為OD（外包）機考的培訓班，宣稱從機考到面試到拿offer一條龍。一些培訓班聲稱已經輔導1500多名學員，好評率98%，絕大多數學員在兩個月內系統學完全部課程，從容面對華為可信級面試。

在社交平台上，今年2月也有人發布華為OD招聘，稱接受考研二戰、延畢無經驗，並表示部門極其缺人，只要是xxx大學結尾點擊就送。還詳細列出華為OD招聘的全流程：投遞簡歷、機試、性格測試、技術面試、HR面和主管面、下發offer。

華為

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