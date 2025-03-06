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不知如何回答就自己編？ 中國學者：AI也會胡說八道

中國新聞組／北京6日電
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示意圖。（取材自南風窗）
示意圖。（取材自南風窗）

AI人工智能）快速發展，已成為不少人離不開的工具，但愈來愈多使用者發現，AI會提供錯誤的內容，而其「無中生有」、「胡說八道」能力更是讓人心顫。學者指出，這種情況被稱為「幻覺（hallucination）」，意即AI也像人產生心理幻覺一樣，在遇到自己不熟悉的問題時，會編造難以辨明真假的細節和答案，有使用者稱DeepSeek的幻覺有時嚴重到被嚴重誤導。

據南風窗報導，2025年2月，如果不是長期從事人口研究的中國人民大學教授李婷公開闢謠，很多人都相信了網上廣為流傳的這組數據：「中國80後累計死亡率為5.20%」。李婷表示，「（死亡率5.2%）錯誤非常明顯，因為專業統計數據中死亡率會用千分率表示，而不是百分率」，國家統計局也並未公布「80後」、「90後」死亡人數，這一說法毫無數據支撐。

虛假的死亡率數據從何而來？李婷認為：很有可能來源於AI大模型出錯。她曾嘗試在AI大模型中輸入問題：「50後、60後、70後、80後，這幾代人的死亡率分別是多少」，大模型表示：「根據網路信息，80後現存2.12億，存活率94.8%，死亡率5.2%」。

AI無中生有的能力讓人心顫。在AI業界，這類「胡說八道」的本領被稱為「幻覺」，意思是，AI也像人產生心理幻覺一樣，在遇到自己不熟悉、不在知識範圍的問題時，編造難以辨明真假的細節，生成與事實相悖的答案。此事件中，讓人畏懼的是由技術蔓延出的不可控，但遺憾的是，業界還沒找到根除AI幻覺的辦法。

錯漏百出的生成信息還不算什麼，可怕的是，AI還會自我「包裝」，編造信息來源，讓人誤以為內容十分專業且可信度高。 

「DeepSeek幻覺有點太嚴重了，我受不了了。」法學碩士生小昭（化名）平時學習和寫論文時已離不開DeepSeek等AI工具，但她逐漸發現，AI生成的內容有很多是錯誤的。一個重災區是關於「深度偽造」的法律問題。一次在寫AI深度偽造法律論文時，DeepSeek告訴她，不同年齡段法官對技術行為的評價呈現顯著差異，並但經過調查和搜索，這些內容全是編造的。

小昭還發現，豆包的幻覺問題不算明顯，語言相對平實；OpenAI的o1對中國國情不夠熟悉，「國內素材沒有那麼充足」。而DeepSeek是其中最好用的工具，語言專業又生動，但DeepSeek編造細節的情況卻是最嚴重的，「以至於每次看到DeepSeek引用的，我都要重新檢索，確認下真實性」，小昭說。 

AI DeepSeek 人工智能

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