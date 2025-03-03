兩會前夕反腐 他「靠教育吃教育」被開除黨籍

中國官方在全國兩會召開前通報，開除教育部前副部長杜玉波。杜玉波因涉嫌嚴重違紀違法，去年9月接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（中新社）

中國反腐動作頻頻，官方在全國兩會 召開前通報，第13屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員、教育部 前副部長杜玉波被開除中共 黨籍，並指杜玉波「靠教育吃教育」，將教育資源當作謀私斂財的工具。另，四川省政協前副主席崔保華也因嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，遭開除中共黨籍。

中國一年一度全國「兩會」（人大、政協）將在本周召開，會議前夕，中共中央紀委國家監委2日在官網分別通報，對第13屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員杜玉波，四川省政協前黨組副書記、副主席崔保華給予開除黨籍處分。

通報指，杜玉波喪失理想信念，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，不按規定報告個人相關事項，在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金；貪慾膨脹，「靠教育吃教育」，將教育資源當作謀私斂財的工具，利用職務便利為他人在民辦高校設置、建設工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，杜玉波今年70歲，曾任北京理工大學黨委常委、組織部部長，北京理工大學黨委副書記，北京理工大學黨委副書記、副校長，北京理工大學黨委常務副書記，北京航空航天大學黨委書記等職。杜玉波2010年任教育部黨部副書記、副部長，2016年免職。他在2018年任第13屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。杜玉波去年9月官宣被查。

第20屆中央紀委四次全會對一刻不停懲治腐敗作出重要部署，其中高校是重點領域。中紀委近日發文指出，清華大學自去年以來，聚焦腐敗和不正之風集中整治、狠剎違規吃喝歪風等專項工作全年立案處分人數同比分別增長127%、56%，並已對兩人採取留置措施。

另外，今年67歲的崔保華被指喪失理想信念，對抗組織審查，搞迷信活動；違規接受宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實行組織說明問題；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金；不正確履行職責，違規干預插手司法活動；將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在工程承攬、規劃審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。「且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣」，去年8月官宣被查。