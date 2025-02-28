替工傷兒子維權 重慶56歲農婦熟背民法典 還成普法主播

汪信玉正在閱讀「民法典」。（取材自封面新聞）

重慶市巫山縣一名僅有小學學歷的56歲農婦汪信玉，為了替遭遇到工傷的大兒子維權，從識字不多，一點一滴學習到背熟了整本的 「民法典」，終獲勝訴。如今，汪信玉還成為一名網路普法主播，通過直播講解法律知識，幫更多人討公道，她說想把這份力量傳遞給更多人，讓法律的光芒照亮更多地方。

據封面新聞報導，2022年1月13日上午9時許，山西孝義市某施工工地，未繫安全繩的周發祥從5米高的腳手架上墜落致重傷。邊是昏迷不醒的兒子，一邊是高昂的醫藥費，更揪心的是，管理工地的包工頭、分包公司和甲方單位相互推諉，對周發祥的傷情不管不問。好在昏迷21天後，小周甦醒，但後續賠償和醫療等問題，讓她一度爬上高樓想結束生命，被民警救了下來。

昏迷21天後醒過來的周發祥。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

在警方介入協調下，汪信玉總算討要到了第二次手術費差不多30萬元（人民幣，下同）。2022年5月，小周在四川省人民醫院接受了二次顱骨修補手術，花費了24萬多元手術費，汪信玉原本想著拿剩下的5萬元給兒子做康復用，可哪知道這筆錢莫名其妙地退回給了責任方。

由於缺少費用，汪信玉只能帶著小周出院，由她自己在家給兒子做康復理療。扶著兒子重新學走路、學寫字，給兒子推拿按摩。2023年2月，汪信玉帶著兒子到山西討要治療費未果，沒有錢請律師，汪信玉決定自己寫訴狀為兒子討公道。

但法院無法對連格式都不正確的訴狀進行立案。汪信玉想出了一個「笨辦法」——買來「中華人 民共和國民法典」進行學習鑽研，可對只有小學文化的她而言，學懂一部擁有1200多條法條的法律文本談何容易。她坦言，「但為了給兒子維權，我必須學」。

汪信玉及其兒子。（取材自封面新聞）

除了難讀懂法條，白天，汪信玉得全身心地照顧兒子。只有到了夜晚兒子入睡後，她才能翻開「民法典」逐字逐句地閱讀。「跟我兒子案子有關的條例，我都仔細勾出來了」，汪信玉還給自己定下規定：每晚學一個半小時，研讀10條法條。「我這腦子比不上人家，就反覆琢磨、用心記，多記一條，孩子就多一分保障」。

掌握了一定法律知識後，再次面對責任方時，汪信玉眼神中透出了自信。當責任方依舊拿著原有的說辭繼續推卸責任時，汪信玉很肯定地說：「你們明明知道是高空作業，為什麼不提供安全防護設施，也不購買工傷保險 ，你們就是在違法」，「根據『民法典』第1172條，兩人以上分別實施侵權行為造成同一損害，難以確定責任大小的，平均承擔責任。你們，別想再敷衍了事」。

這一次，輪到責任方錯愕了。他們看著眼前這位農村大媽，不敢相信剛才的話出自她的口中。

此後，她更加堅定了自己選的維權路，更用心地學法用法。家鄉巫山縣官渡鎮黨委政府聽說了汪信玉一家的困境，也伸出援手，助他們討回公道。在各方力量作用下，2023年8月28日，汪信玉和兒子終於迎來勝訴時刻，山西孝義市人民法院判責任三方向周發祥賠償各種損失，共計173萬餘元。

看著兒子的狀況愈來愈好，汪信玉又給自己找了新「活路」，當上「網路普法主播」，她在家中搭建起直播間，為網友們解讀「民法典」。「在為兒子維權的過程中，我積累了不少法律知識。所以我開了直播，希望能有更多人走進直播間，一起學習法律」，汪信玉說，在線下，她也跟著社區志願者走街串巷，為居民們普及相關的法律知識。