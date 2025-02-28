我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

替工傷兒子維權 重慶56歲農婦熟背民法典 還成普法主播

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
汪信玉正在閱讀「民法典」。（取材自封面新聞）
汪信玉正在閱讀「民法典」。（取材自封面新聞）

重慶市巫山縣一名僅有小學學歷的56歲農婦汪信玉，為了替遭遇到工傷的大兒子維權，從識字不多，一點一滴學習到背熟了整本的 「民法典」，終獲勝訴。如今，汪信玉還成為一名網路普法主播，通過直播講解法律知識，幫更多人討公道，她說想把這份力量傳遞給更多人，讓法律的光芒照亮更多地方。

據封面新聞報導，2022年1月13日上午9時許，山西孝義市某施工工地，未繫安全繩的周發祥從5米高的腳手架上墜落致重傷。邊是昏迷不醒的兒子，一邊是高昂的醫藥費，更揪心的是，管理工地的包工頭、分包公司和甲方單位相互推諉，對周發祥的傷情不管不問。好在昏迷21天後，小周甦醒，但後續賠償和醫療等問題，讓她一度爬上高樓想結束生命，被民警救了下來。

昏迷21天後醒過來的周發祥。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
昏迷21天後醒過來的周發祥。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

在警方介入協調下，汪信玉總算討要到了第二次手術費差不多30萬元（人民幣，下同）。2022年5月，小周在四川省人民醫院接受了二次顱骨修補手術，花費了24萬多元手術費，汪信玉原本想著拿剩下的5萬元給兒子做康復用，可哪知道這筆錢莫名其妙地退回給了責任方。

由於缺少費用，汪信玉只能帶著小周出院，由她自己在家給兒子做康復理療。扶著兒子重新學走路、學寫字，給兒子推拿按摩。2023年2月，汪信玉帶著兒子到山西討要治療費未果，沒有錢請律師，汪信玉決定自己寫訴狀為兒子討公道。

但法院無法對連格式都不正確的訴狀進行立案。汪信玉想出了一個「笨辦法」——買來「中華人民共和國民法典」進行學習鑽研，可對只有小學文化的她而言，學懂一部擁有1200多條法條的法律文本談何容易。她坦言，「但為了給兒子維權，我必須學」。

汪信玉及其兒子。（取材自封面新聞）
汪信玉及其兒子。（取材自封面新聞）

除了難讀懂法條，白天，汪信玉得全身心地照顧兒子。只有到了夜晚兒子入睡後，她才能翻開「民法典」逐字逐句地閱讀。「跟我兒子案子有關的條例，我都仔細勾出來了」，汪信玉還給自己定下規定：每晚學一個半小時，研讀10條法條。「我這腦子比不上人家，就反覆琢磨、用心記，多記一條，孩子就多一分保障」。

掌握了一定法律知識後，再次面對責任方時，汪信玉眼神中透出了自信。當責任方依舊拿著原有的說辭繼續推卸責任時，汪信玉很肯定地說：「你們明明知道是高空作業，為什麼不提供安全防護設施，也不購買工傷保險，你們就是在違法」，「根據『民法典』第1172條，兩人以上分別實施侵權行為造成同一損害，難以確定責任大小的，平均承擔責任。你們，別想再敷衍了事」。

這一次，輪到責任方錯愕了。他們看著眼前這位農村大媽，不敢相信剛才的話出自她的口中。

此後，她更加堅定了自己選的維權路，更用心地學法用法。家鄉巫山縣官渡鎮黨委政府聽說了汪信玉一家的困境，也伸出援手，助他們討回公道。在各方力量作用下，2023年8月28日，汪信玉和兒子終於迎來勝訴時刻，山西孝義市人民法院判責任三方向周發祥賠償各種損失，共計173萬餘元。

看著兒子的狀況愈來愈好，汪信玉又給自己找了新「活路」，當上「網路普法主播」，她在家中搭建起直播間，為網友們解讀「民法典」。「在為兒子維權的過程中，我積累了不少法律知識。所以我開了直播，希望能有更多人走進直播間，一起學習法律」，汪信玉說，在線下，她也跟著社區志願者走街串巷，為居民們普及相關的法律知識。

保險 華人

上一則

中率先發布養老機器人標準 搶國際主導權 當產業領頭羊

下一則

曾獻聲「哪吒2」配音員無故被炒 告公司壓榨欠薪

延伸閱讀

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難
華人職工會新年聯歡 挺護理員維權

華人職工會新年聯歡 挺護理員維權
重慶遊客瘋「吃輕軌」還排長龍 網問：也是麻辣味？

重慶遊客瘋「吃輕軌」還排長龍 網問：也是麻辣味？
躺1天啥都不幹都有錢 抖音網紅炫耀日賺30萬 打工人…

躺1天啥都不幹都有錢 抖音網紅炫耀日賺30萬 打工人…

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
圖為遊客在廣東珠海一主題樂園內遊玩。（中新社）

推理1億次 DeepSeek選出這個「中國最宜居城市」 網友吵翻

2025-02-22 06:30

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%