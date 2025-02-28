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周口男結紮妻仍懷孕 醫院稱「精子太活躍」 結果須賠錢

中國新聞組／北京28日電
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示意圖。（取材自羊城晚報）
示意圖。（取材自羊城晚報）

河南周口30歲李先生和妻子婚後，妻子懷孕8次，兩人育有3子，李先生去年9月做了結紮手術，沒想到3個月後妻子又懷孕，醫師說原因出在他的精子活躍率高。李先生無法接受這個說法，經轄區衛健委協調獲醫院賠償16000元（人民幣，下同）。此事引發網友熱議，有人質疑「懷了8次都不戴套」，「這男人對老婆的信任度極高」，「賠了夫人，白得1.6W！合適」。

據紅星新聞報導，李先生和妻子「十分恩愛」，婚後妻子共懷孕8次，兩人育有3個孩子，為了以後的生活，李先生去年9月做了結紮手術，但3個月後妻子又懷孕了。

李先生當下前往醫院做了精液檢測，結果顯示精子活躍率高，活力達三級。李先生無奈表示：「做完手術，比正常人還活躍，醫院說這是概率問題，那我做結紮的意義是什麼？當時手術怎麼做的？」。

對此，該醫院涉事醫師並未出面，其他工作人員解釋：「結紮3到6個月後仍然可能有精子」。

李先生不認可，將此事反映到轄區衛健委，經協調後，醫院賠償李先生家16000元。

對於這個結果，許多網友質疑這起事件究竟是醫院疏失還是當事人精子活躍度高，「如果是精子活躍高，為什麼醫院還要賠錢？」；也有許多網友不解：「他們家是從來沒買過套嗎？」，「不停的讓妻子懷孕流產等於感情好？」，「懷了8次了，不帶套啊」，「懷過8個，生了3個，另外5個打掉的意思嗎」，「十分恩愛還讓老婆流產5次」，「沒錢買套，還感情好」。

還有網友懷疑「有沒得可能是老王幫忙？」，「這男人對老婆的信任度極高」；也有人認為這名男子疑把反覆讓老婆懷孕、流產當成生財工具：「賠了夫人，白得1.6W，合適」。

檢測 河南

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