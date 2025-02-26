湖南清汙船相撞渡輪 客船沉沒19人落水2死

懷化市沅陵縣清浪鄉沅水流域發生一起油汙垃圾回收船與客船相撞事故，相撞後客船側翻沉沒，已有兩人遇難。（取材自新京報）

湖南懷化日前發生一起嚴重水上交通事故。綜合媒體報導，25日上午10時許，懷化沅陵縣清浪鄉沅水流域發生一起油汙垃圾回收船，與客船（渡輪）相撞事故，導致客船側翻沉沒19人落水。截至26日凌晨，已搜救上岸五人，其中兩人遇難、三人獲救後送醫救治。

據央視新聞，經初步核實，相撞事故造成19人落水，目前已搜救上岸五人，其中兩人遇難、三人獲救後送醫救治（無生命危險）。

中國應急管理部已做出部署，要求盡快核清核准傷亡及失聯人數，和查明事故原因。

據一名50多歲的獲救村民講述，兩船相撞時，該村民位於船隻前艙附近，且艙門打開，他逃出時把一名小孩拉出門外。清浪鄉打巖坡村村支書萬益超稱，獲救的村民和小孩均穿著救生衣。事發客船是船長所有的私人船隻，是一條船齡僅四、五年的鋼制新船。事發水域航運發達，水面寬度達600米，經常有商船往來。

獲救者家屬稱，他的岳父水性較好，事發時踢破船窗的玻璃游出去獲救，「船撞的是尾部，人坐在前部，他是在那十幾秒以內，好不容易把窗戶踢爛了，他的腳才踏出來的。」

稍早，湖南省應急管理廳、懷化市沅陵縣應急管理局也已發布通報稱，該地發生一起油汙垃圾回收船（懷綠水1號）與客船（湘沅陵客0301號）相撞事故。

據翻攝畫面，當時河道中有一大一小兩艘船，一艘船疑似在直行，另一艘疑似橫越河流，兩艘船在行進過程中越靠越近，最終相撞，一艘船隨後沉沒。其中，油汙垃圾回收船沒有人落水，客船19人落水。