湖南清汙船相撞渡輪 客船沉沒19人落水2死
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湖南懷化日前發生一起嚴重水上交通事故。綜合媒體報導，25日上午10時許，懷化沅陵縣清浪鄉沅水流域發生一起油汙垃圾回收船，與客船（渡輪）相撞事故，導致客船側翻沉沒19人落水。截至26日凌晨，已搜救上岸五人，其中兩人遇難、三人獲救後送醫救治。
據央視新聞，經初步核實，相撞事故造成19人落水，目前已搜救上岸五人，其中兩人遇難、三人獲救後送醫救治（無生命危險）。
中國應急管理部已做出部署，要求盡快核清核准傷亡及失聯人數，和查明事故原因。
據一名50多歲的獲救村民講述，兩船相撞時，該村民位於船隻前艙附近，且艙門打開，他逃出時把一名小孩拉出門外。清浪鄉打巖坡村村支書萬益超稱，獲救的村民和小孩均穿著救生衣。事發客船是船長所有的私人船隻，是一條船齡僅四、五年的鋼制新船。事發水域航運發達，水面寬度達600米，經常有商船往來。
獲救者家屬稱，他的岳父水性較好，事發時踢破船窗的玻璃游出去獲救，「船撞的是尾部，人坐在前部，他是在那十幾秒以內，好不容易把窗戶踢爛了，他的腳才踏出來的。」
稍早，湖南省應急管理廳、懷化市沅陵縣應急管理局也已發布通報稱，該地發生一起油汙垃圾回收船（懷綠水1號）與客船（湘沅陵客0301號）相撞事故。
據翻攝畫面，當時河道中有一大一小兩艘船，一艘船疑似在直行，另一艘疑似橫越河流，兩艘船在行進過程中越靠越近，最終相撞，一艘船隨後沉沒。其中，油汙垃圾回收船沒有人落水，客船19人落水。
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