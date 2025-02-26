我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

賈淺淺又惹議…學歷本科5年變3年 西北大學：不知情

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西北大學文學院副教授賈淺淺近日更新學校官網簡歷，再度引發關注。（取材自微博）
西北大學文學院副教授賈淺淺近日更新學校官網簡歷，再度引發關注。（取材自微博）

中國知名作家賈平凹之女、西北大學文學院副教授賈淺淺，在學校官網上的簡歷於近日更新，將其本科學習年期由五年改為三年，再度引發關注。西北大學文學院工作人員稱，不清楚賈淺淺信息更改一事，指官網上教師的個人信息均由本人提供，包括賈淺淺在內。

看看新聞Knews報導，賈淺淺更新後的簡歷信息顯示有兩處修改，第一處，她已於2024年12月獲西北大學博士學位；第二處，她在西北大學學習經歷由「1998年9月至2003年7月中文系漢語言文學專業本科」修改為「2000年9月至2003年7月西北大學本科」，即讀大學耗時五年改為三年。

據報導，目前賈淺淺本人沒有給出解釋。其所在的西北大學工作人員回應，官網上老師的個人資訊均由本人提供。也就是說，這次履歷更新是賈淺淺自己的操作。言下之意學校「不知情」，履歷資料也全是「個人私事」。

有港媒報導，賈淺淺上一次引發廣泛爭議是在2022年，當年中國作協擬把她列入會員名單，輿論除了質疑其作品（以屎尿入詩）文學水平不高，還因為她本科讀了五年，遭懷疑是「專科升本科」，認為她得以上位是「靠父幹」。

賈平凹是中國作協副主席、陝西作協主席，他也是西北大學畢業生。賈平凹2003年1月擔任西安建築科技大學文學院院長，8月剛大學畢業的23歲賈淺淺就到西安建築科技大學當教師。

澎湃新聞評論稱，一個學者的本科學習經歷可長可短，隨意收縮，這自然引發輿論場高度關注；賈淺淺改簡歷，不是一個私人問題，涉及國家公辦教師是否適任和誠信等一系列問題。

看看新聞Knews報導指出，2022年進作協到被除名，如今學歷又出爭議。大眾其實認一個理：學歷不能成為隨意揉捏的橡皮泥，學術圈更不能是人情世故的名利場。

西北大學文學院副教授賈淺淺近日更新學校官網簡歷，再度引發關注。（取材自微博）
西北大學文學院副教授賈淺淺近日更新學校官網簡歷，再度引發關注。（取材自微博）

西北大學

上一則

金融時報：華為AI晶片良率 從20%提高到近40%

下一則

中首例洞穴潛水救援成功…69小時營救 困廣西溶洞2人生還

延伸閱讀

湖南師大教授公開學生提問聊天紀錄 還罵「賴媽慣了？」

湖南師大教授公開學生提問聊天紀錄 還罵「賴媽慣了？」
灣區華人作協 李嘉音接任會長

灣區華人作協 李嘉音接任會長
又見知名科學家離美返中 鈕鳳林任中科大傑出講席教授

又見知名科學家離美返中 鈕鳳林任中科大傑出講席教授
「哪吒2」那口鼎令人怕 蒙古演員「呼麥」配樂：就是我

「哪吒2」那口鼎令人怕 蒙古演員「呼麥」配樂：就是我

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
羅福莉。（取材自羅福莉微信公眾號）

雷軍曾祭千萬高薪挖角 「AI天才少女」被曝新崗位上班

2025-02-18 11:06
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫