賈淺淺又惹議…學歷本科5年變3年 西北大學：不知情

西北大學文學院副教授賈淺淺近日更新學校官網簡歷，再度引發關注。（取材自微博）

中國知名作家賈平凹之女、西北大學 文學院副教授賈淺淺，在學校官網上的簡歷於近日更新，將其本科學習年期由五年改為三年，再度引發關注。西北大學文學院工作人員稱，不清楚賈淺淺信息更改一事，指官網上教師的個人信息均由本人提供，包括賈淺淺在內。

看看新聞Knews報導，賈淺淺更新後的簡歷信息顯示有兩處修改，第一處，她已於2024年12月獲西北大學博士學位；第二處，她在西北大學學習經歷由「1998年9月至2003年7月中文系漢語言文學專業本科」修改為「2000年9月至2003年7月西北大學本科」，即讀大學耗時五年改為三年。

據報導，目前賈淺淺本人沒有給出解釋。其所在的西北大學工作人員回應，官網上老師的個人資訊均由本人提供。也就是說，這次履歷更新是賈淺淺自己的操作。言下之意學校「不知情」，履歷資料也全是「個人私事」。

有港媒報導，賈淺淺上一次引發廣泛爭議是在2022年，當年中國作協擬把她列入會員名單，輿論除了質疑其作品（以屎尿入詩）文學水平不高，還因為她本科讀了五年，遭懷疑是「專科升本科」，認為她得以上位是「靠父幹」。

賈平凹是中國作協副主席、陝西作協主席，他也是西北大學畢業生。賈平凹2003年1月擔任西安建築科技大學文學院院長，8月剛大學畢業的23歲賈淺淺就到西安建築科技大學當教師。

澎湃新聞評論稱，一個學者的本科學習經歷可長可短，隨意收縮，這自然引發輿論場高度關注；賈淺淺改簡歷，不是一個私人問題，涉及國家公辦教師是否適任和誠信等一系列問題。