中4歲千萬粉絲網紅被絆倒 竟是媽媽擺拍？網轟狠心虐兒

4歲千萬網紅母親疑設計女兒被絆倒拍片。（視頻截圖）

有2118萬粉絲的抖音 網紅「瑤一瑤小肉包」近日發布一段視頻，4歲女童「瑤瑤」和一個男童在路上蹦蹦跳跳地走著，男童突然伸出腳將她絆倒，「瑤瑤」當場摔倒在地並大哭，「瑤瑤」母親還補了句「上次這樣沒拍到」，引來大批網民質疑擺拍，批評「瑤瑤」母親為賺流量狠心設計自己女兒摔倒涉虐兒，「瑤瑤」母親則稱小孩本應「摔摔打打」，反嗆要告網民。

綜合中國藍新聞、都市快報報導，4歲小網紅「瑤一瑤小肉包」近日陷入擺拍爭議。其由「瑤瑤」父母經營的抖音帳號發布一則視頻中，「瑤瑤」在路上蹦蹦跳跳地走著，被旁邊的小男孩突然用腳絆倒，「瑤一瑤」當場摔倒並大哭。

有網民評論「小男孩類似這樣開玩笑已經好多次，這樣的行為太危險」，「瑤瑤」母親在帳號評論區回覆稱：「上次這樣沒拍到，說讓這個輕輕地弄，但是小孩不會是我教的」，隨即引發大批網民質疑這位媽媽疑似為了流量故意擺拍。

「瑤一瑤小肉包」在短視頻平台上擁有2118萬粉絲。（視頻截圖）

13日，「瑤一瑤小肉包」母親在帳號回應稱「我一直覺得小朋友摔摔打打才能長得更皮實，所以一直也覺得妹妹在沒有危險的情況下，不傷害別人的情況下都可以快樂的玩耍」，並指她看到了大家的建議，有則改之，無則加勉；「如果我真的為了掙錢連孩子身心都不顧了，我一定會比現在掙得多十倍」，並稱有不少留言涉及惡意造謠請立即停止，她已蒐證準備提告。

但該回應不僅未平息爭議，反而有更多網民提出疑問，質疑「瑤一瑤」新春祝福視頻中，小手被凍得通紅，是否就是其父母為了錄視頻而不顧小孩的健康反覆拍攝，希望「瑤一瑤」父母多多關注孩子成長，不要總想著獲取流量。目前該帳號已經關閉評論，相關視頻也疑已刪除。

公開資料顯示，「瑤一瑤小肉包」，本名楊亦瑤，2020年10月30日出生， 「瑤一瑤小肉包」帳號為其父母創辦，主要記錄「瑤一瑤」的生活日常。之後，「瑤一瑤」因為無縫變臉的表情包走紅網路，擁有胖嘟嘟的臉蛋、軟萌可愛的「瑤一瑤」也迅速吸引了超過2000萬粉絲的關注。

不過，「瑤瑤」爆紅後，有細心網民發現，脫離了母親濾鏡的「瑤瑤」這小臉蛋看著有點疲憊，竟然有了黑眼圈，更有人爆料，4歲的「瑤瑤」到現在還沒入學，整天忙著拍視頻、接廣告，也引發了眾多網民的質疑與擔憂。