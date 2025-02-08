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和老婆當頂客族卻和小三生子 上海男下場慘了

中國新聞組／上海8日電
丁莉稱自己和丈夫在2000年領證結婚並約定不要孩子。（視頻截圖）
丁莉稱自己和丈夫在2000年領證結婚並約定不要孩子。（視頻截圖）

上海男子劉俊（以下均為化名）2000年和妻子丁莉約定做丁客（又稱頂客族，不生孩子的雙薪家庭），但劉俊17年後認識另一名女子陳飛並和陳飛在外生下一個女兒，目前已4歲。陳飛不滿劉俊在其生女後對她變得冷淡，曾上門噴漆、燒紙錢要劉俊負責，劉俊認為陳飛過於貪焚不願出面。警方後來介入處理，將劉俊、陳飛都送法辦，網民則對丁莉的遭遇唏噓不已。

據看看新聞Knews報導，此案件被曝光源於上海寶山公安分局祁連派出所接到的一起警情。2024年4月，陳飛在劉俊母親家門口大吵大鬧，堅決要見劉俊。民警到場時，陳飛拿著喇叭與劉母隔著圍欄激烈爭吵。劉母稱劉俊和兒媳婦丁莉都不在家，但陳飛不信，認為劉俊躲了起來。

當天在民警的調解下，陳飛承諾會單獨找劉俊，不再繼續上門，糾紛得以平息。但沒過多久，陳飛帶著一名2歲左右的小女孩，繼續上門滋擾。從往車衣、圍牆上噴油漆，掛「騙我感情 騙我結婚，騙我生子，還我公道」的海報，演變成翻牆入院、張貼黑白照片、燒紙錢等行為。

矛盾不斷升級，民警再次介入了解情況。但對於這段關係，三人卻有著不同的說辭。陳飛認為劉俊一家人，騙她生完孩子後不管不顧。丁莉表示自己是受害者，慘遭劉俊背叛，還要不斷被騷擾。劉俊則說，陳飛過於貪婪，獅子大開口，不斷向自己要錢。 

警方在調查後發現，這三人之間居然存在著2段婚姻關係。

一是劉俊和丁莉在2000年領證結婚並約定不要孩子，據他們所說，20多年來感情一直很穩定，直到2023年10月，劉俊突然向丁莉坦白自己出軌，同年的11月兩人離婚。

二是劉俊與陳飛存在事實婚姻。2017年，劉俊與陳飛相識。2021年，他們生下一個女兒。據民警調查，在一些鄰居、菜場攤主等人眼裡，陳飛和劉俊儼然就是一對夫妻，孩子出生證明上父親那一欄也寫著劉俊。證據證明，兩人存在事實婚姻，劉俊涉嫌重婚罪。

目前，劉俊因涉嫌重婚罪已被寶山警方依法採取刑事強制措施。陳飛也因涉嫌尋釁滋事罪，已被寶山警方依法採取刑事強制措施。而在寶山警方牽頭下，陳飛和劉俊就孩子撫養費達成共識，並簽下和解書。

此案件昨天上了微博熱搜引發熱議，網民們紛紛為丁莉抱不平：「丁克的女方要想清楚，男方可以起碼到50歲都可以突然不丁克。你行不行？」，「丁克？  還不是女人她一個人的丁克」，「你不願意生，男人不想斷香火」，並批評劉俊「與其說是生理方面的問題，還不如說是心理有問題，只想享受，不負責任」，「小三是在元配婚姻關係持續期間產女，元配應要求賠償」。

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