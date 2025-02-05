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才說「泰」可怕…上百泰女被中國犯罪集團誘騙海外 囚禁取卵

中國新聞組／北京5日電
巴薇娜兒童和婦女基金會創辦人巴薇娜（左）與三名受害女子。（視頻截圖）
巴薇娜兒童和婦女基金會創辦人巴薇娜（左）與三名受害女子。（視頻截圖）

中國男演員王星遭拐騙至泰緬邊境電詐園區，雖在泰國警方協助下順利被救出，卻也引發中國網友對泰國治安疑慮。日前傳出泰國有上百名女子遭中國犯罪集團誘騙囚禁、每月被迫取卵，網友直呼「可怕」，婦女基金會則呼籲泰國政府尋求中國協助。

據中央社引述曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，泰國有上百名女子應徵代理孕母，卻遭中國犯罪集團誘騙囚禁，每個月被迫取卵。泰國巴薇娜兒童和婦女基金會在國際刑警組織的協助下成功解救3名女子，但目前仍有100多名泰國女性身處險境。

泰國巴薇娜兒童和婦女基金會創辦人巴薇娜（Pavena Hongsakul）與幾名受害者近日舉行記者會，揭露這樁犯罪。一名化名娜（Na）的受害者指出，她當初在臉書看到招募廣告，廣告提到每個人可以獲得40萬到60萬泰銖（約1.2萬至1.8萬美元）的報酬，她聯繫廣告刊登者，對方告訴她要到喬治亞（Georgia）擔任合法的代理孕母，而申請護照和旅行到喬治亞的費用，對方都會負擔。

疑為涉事犯罪組織據點。（視頻截圖）
疑為涉事犯罪組織據點。（視頻截圖）

娜因此和其他10名泰國女子一起從泰國出發，帶團的也是一名泰國女子，娜事後回想這名女子應該就是替中國犯罪集團做事，12人從杜拜轉機飛到亞美尼亞（Armenia），還佯裝成觀光客在亞美尼亞參觀了好幾個景點並合照，接著坐上火車前往喬治亞。

到了喬治亞後，娜的護照被沒收，10幾人被帶到一處有4棟房子的地方，娜估計這裡約有上百名泰國女子居住，娜才發現根本沒有所謂的代理孕母一事，在這裡的女子每個月被強迫取卵。巴薇娜說，這些卵子應該是被賣到其他國家用於製造試管嬰兒。

娜和其他受害者聊天得知，這些人也都是被合法代理孕母的廣告騙來，但多數人並沒有拿到錢，如果想離開，就要付5到7萬不等的泰銖。

娜的家人後來幫她付了贖金，娜在去年9月得以回到泰國，她聯繫了巴薇娜兒童和婦女基金會，在國際刑警組織的協助下，3名泰國女子順利在今年1月底獲釋。

巴薇娜兒童和婦女基金會創辦人巴薇娜。（取材自X平台）
巴薇娜兒童和婦女基金會創辦人巴薇娜。（取材自X平台）

巴薇娜表示，這3人目前由基金會照顧中，但仍有上百名泰國女子被困在喬治亞，她呼籲泰國政府尋求中國的協助，打擊這些中國犯罪集團。

中國犯罪集團在東南亞犯行頻傳，自由亞洲電台此前報導，緬甸與泰國警方幾年前曾經聯手破獲一個華人犯罪集團，拘捕了來自安徽蚌埠的24人，指這個犯罪集團在緬甸與泰國跨境經營販賣人血生意。

而泰緬邊境電詐集團事件也與中國犯罪集團相關，泰國副總理兼國防部長普坦4日證實，已下令泰國電力局切斷緬泰邊境詐騙園區的電力供應，以維護國家安全。泰國總理貝東塔今起也將對中國進行正式訪問，期能重建中國遊客對泰國信心。

泰國 代理孕母 邊境

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