山西大同古城商戶未徹夜亮燈 遭城管撬開鎖進店開燈

從監控視頻中可看到身穿反光背心和軍大衣大工作人員闖進店內。（取材自大風新聞）

中國山西大同古城商鋪被要求，除夕到正月十五的17天內屋裡屋外都要亮燈，營造節日氛圍。孰料一商戶未按要求「徹夜亮燈」，半夜竟遭執法者撬兩道鎖，進店開燈。

大風新聞報導，山西大同鼓樓東街商戶岳先生說，他在鼓樓東街經營一家商鋪已經幾年。「晚上10點，我已經閉店了，晚上11點多，我們當地的物業或者城管給我打電話，讓我過來到店裡開燈。我說我過不去，因為我兒子剛出生，還沒滿月，我當時都已經哄著孩子睡覺了。」

岳先生表示對方也沒說自己是哪個部門的工作人員，「我解釋說，我已經閉店了，沒人了。對方說，不營業了也得開燈，必須得全開。我說這是啥邏輯？我閉店了還要開燈嗎？」

「對方態度很強硬，我有電話錄音，讓我必須過去把燈打開，要是不開燈，他們就找公安把門撬開。我說這不對吧，執法也不能這麽執法吧？」

雙方的通話錄音顯示，對方在電話裡通知岳先生開燈——「你是不是×××的老闆？這不是通知你今天（2月3日）晚上要開著燈嗎？你不開，一會兒公安就過來直接給你切開，我們就給你開了，你不信你就試試。」

岳先生說，「我店內有監控，沒過10分鐘，我查看監控，人家果然把店門撬開了，把店裡所有的燈都打開了。上門的是城管和消防，視頻裡穿制服的是城管，但我都不認識。」

岳先生提供商鋪的監控視頻顯示，幾名身穿反光制服和軍大衣的工作人員，打著手電筒進入店內，尋找電源開燈。反光衣背面印有「平城綜合執法」字樣。

岳先生稱對方撬門開燈，門和鎖都損壞，給他開店經營造成一定損失和影響。「他們撬開兩道門，把大門上的鎖剪斷，第二道門的地鎖也損壞，門板已經撬得變形，都關不上了。」

事發當晚，岳先生打了110，「我去報案，派出所民警說管不了，我今天去找派出所要受案回執。我也打了12345投訴，到現在沒有任何單位部門給我解釋說明情況。」

岳先生表示，節前曾接到過社區的書面通知，「他們給服務員發了兩張傳單，要求開店裡面的燈。其實我們也一直在配合，門頭的燈和門外的燈，我一直亮著，就是把店裡面的燈關了。」