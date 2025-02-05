我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府空難67死 NTSB證實：黑鷹飛太高超過200英尺限制釀禍

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

山西大同古城商戶未徹夜亮燈 遭城管撬開鎖進店開燈

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
從監控視頻中可看到身穿反光背心和軍大衣大工作人員闖進店內。（取材自大風新聞）
從監控視頻中可看到身穿反光背心和軍大衣大工作人員闖進店內。（取材自大風新聞）

中國山西大同古城商鋪被要求，除夕到正月十五的17天內屋裡屋外都要亮燈，營造節日氛圍。孰料一商戶未按要求「徹夜亮燈」，半夜竟遭執法者撬兩道鎖，進店開燈。

大風新聞報導，山西大同鼓樓東街商戶岳先生說，他在鼓樓東街經營一家商鋪已經幾年。「晚上10點，我已經閉店了，晚上11點多，我們當地的物業或者城管給我打電話，讓我過來到店裡開燈。我說我過不去，因為我兒子剛出生，還沒滿月，我當時都已經哄著孩子睡覺了。」

岳先生表示對方也沒說自己是哪個部門的工作人員，「我解釋說，我已經閉店了，沒人了。對方說，不營業了也得開燈，必須得全開。我說這是啥邏輯？我閉店了還要開燈嗎？」

「對方態度很強硬，我有電話錄音，讓我必須過去把燈打開，要是不開燈，他們就找公安把門撬開。我說這不對吧，執法也不能這麽執法吧？」

雙方的通話錄音顯示，對方在電話裡通知岳先生開燈——「你是不是×××的老闆？這不是通知你今天（2月3日）晚上要開著燈嗎？你不開，一會兒公安就過來直接給你切開，我們就給你開了，你不信你就試試。」

岳先生說，「我店內有監控，沒過10分鐘，我查看監控，人家果然把店門撬開了，把店裡所有的燈都打開了。上門的是城管和消防，視頻裡穿制服的是城管，但我都不認識。」

岳先生提供商鋪的監控視頻顯示，幾名身穿反光制服和軍大衣的工作人員，打著手電筒進入店內，尋找電源開燈。反光衣背面印有「平城綜合執法」字樣。

岳先生稱對方撬門開燈，門和鎖都損壞，給他開店經營造成一定損失和影響。「他們撬開兩道門，把大門上的鎖剪斷，第二道門的地鎖也損壞，門板已經撬得變形，都關不上了。」

事發當晚，岳先生打了110，「我去報案，派出所民警說管不了，我今天去找派出所要受案回執。我也打了12345投訴，到現在沒有任何單位部門給我解釋說明情況。」

岳先生表示，節前曾接到過社區的書面通知，「他們給服務員發了兩張傳單，要求開店裡面的燈。其實我們也一直在配合，門頭的燈和門外的燈，我一直亮著，就是把店裡面的燈關了。」

記者去電詢問古城街道辦，對於執法人員撬鎖開燈情況，工作人員回應稱不太了解，但承認印有「平城綜合執法」字樣的人員是區城管執法人員。

店家大門地鎖變形損壞。（取材自大風新聞）
店家大門地鎖變形損壞。（取材自大風新聞）

上一則

訓練又受傷…谷愛凌退出哈爾濱亞冬會 仍有望參加米蘭冬奧

下一則

中高鐵外賣自由成美食地圖 「停2分鐘就能吃一個長沙」

延伸閱讀

全美山西同鄉會 法拉盛春節團拜

全美山西同鄉會 法拉盛春節團拜
世界日報聖蓋博燈會/佛光山西來寺 同霑法益

世界日報聖蓋博燈會/佛光山西來寺 同霑法益
閻錫山故居

閻錫山故居
中國1/23起大範圍寒流來襲 衝擊春運交通

中國1/23起大範圍寒流來襲 衝擊春運交通

熱門新聞

大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到