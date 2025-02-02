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雲南水底世界「美人魚」 遭巨鱘咬住頭…幸好牠沒牙齒

中國新聞組／北京2日電
美人魚表演者被鱘魚咬頭。(視頻截圖)
美人魚表演者被鱘魚咬頭。(視頻截圖)

雲南湄公河水底世界一名演出者日前在進行「美人魚表演」時，竟遭一頭鱘魚張口咬住頭部，演出者脖子以上全被魚口包住，畫面驚悚。所幸鱘魚嘴巴並無牙齒，演出者立刻脫逃。園方表示，演出者沒有大礙。

影音來源：Auser Music

新民晚報報導，根據網路上許多目擊的影片，湄公河水底世界著名的水下芭蕾表演「美人魚表演」演出到一半時，一頭體型龐大的鱘魚突然張大口咬住一名女演出者的頭部，女演員隨即快速脫逃，觀賞的遊客發出驚呼，表演也立刻暫停。

雲南美人魚表演者突遭鱘魚｢咬頭｣。(影片截圖)
雲南美人魚表演者突遭鱘魚｢咬頭｣。(影片截圖)

美人魚表演者掙脫逃走。(影片截圖)
美人魚表演者掙脫逃走。(影片截圖)

湄公河水底世界工作人員表示，表演者沒事，景區正常營業，美人魚表演項目暫停，恢復時間未定。

報導指，鱘魚的嘴巴長在它的下顎處，沒有牙齒，進食的時候會將嘴凸出來吞入食物。為達到對中華鱘、長江鱘遷地保護的目的，湄公河水底世界項目與中國水產科學研究院長江水產研究所合作，引進了國家一級保護動物中華鱘、長江鱘。

鱘魚的嘴巴長在它的下顎處，沒有牙齒，進食的時候會將嘴凸出來吞入食物。在它嘴巴前面...
鱘魚的嘴巴長在它的下顎處，沒有牙齒，進食的時候會將嘴凸出來吞入食物。在它嘴巴前面四個小鬍鬚一樣的東西叫吻鬚。(取材自新民晚報)

公開資料顯示，湄公河水底世界項目2018年10月15日開建，2020年1月6日開業，位於西雙版納原始森林公園（國家AAAA級旅遊景區）內，總建築面積達1萬1000多平方米。互動項目水下芭蕾表演是其重點推介的遊玩項目之一。

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