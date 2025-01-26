「我的話是聖旨」 知名主持張大大 被爆辱罵軟禁女員工

張大大被爆打罵軟禁女員工。（取材自微博）

擁有6000萬粉絲、中國知名主持張大大要塌房了嗎？網友黃毛毛錄視頻爆料，因為腳本溝通問題被張大大毆打2個小時，用枕頭、茶杯、玻璃杯砸還掀茶几，助理擔心事情鬧大一度阻攔，張大大才暫時消氣；事後，張大大疑似又叫人去女方家裡敲門，包括兩女一男從深夜11點到凌晨2點在門口騷擾，還亂按密碼鎖，黃毛毛向房東 求助，但因為是凌晨，房東沒有回應，搞得黃毛毛有家不敢回。

綜合網易、九派新聞報導，黃毛毛含淚表示，張大大愈罵愈凶還要求女方道歉，女方不從，保鏢就按住她的頭鞠躬90°道歉，要求她說「大哥對不起」，還要女方承認自己是狗，連屎都不如。

黃毛毛隔空嗆：「你對我做出這樣事情，還想當作沒事發生，你的公司用各種手段把事情壓下去，但我告訴你不可能的。」

黃毛毛控訴騷擾自己的是社會未知人士，一個人孤身在外，無親無故非常害怕，坦言是人生的噩夢，還表示事後私信被罵爆，爆料後又被捂嘴，公開喊話張大大出來面對。黃毛毛又公開34秒錄音檔，男子除飆罵髒話還脫口「我的話就是聖旨。」相關話題衝上微博 熱搜。

黃毛毛爆料被打時間是去年10月27日，張大大指使社會人士敲門時間則是同年10月29日，有網友質疑為什麼直到現在才爆料？另外，黃毛毛為什麼不報警，而是上網爆料？難道是為了保住工作嗎？

有網友表示，「藝人竟然欺負壓榨打工人，和黑社會有什麼兩樣」、「掃黑除惡怎麼就把張大大給漏了」、「聽完後只想洗耳，太噁心了」、「太過分了，這素質退出演藝圈」。