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中山大學「運動員偶像化」辯論賽 有人提王楚欽惹怒粉絲

中國新聞組／北京26日電
中國隊選手王楚欽（左）與孫穎莎在混合雙打比賽中。（中新社）
中國隊選手王楚欽（左）與孫穎莎在混合雙打比賽中。（中新社）

廣州中山大學近日舉行一場有關「運動員偶像化」辯論賽，有辯手發言提到男乒「世一」王楚欽表現，「目前還是『三大賽掛零』」、女乒「世一」孫穎莎的粉絲行為不檢等，引起二人粉絲強烈不滿。賽事組委會昨強調，辯論賽並非針對任何運動員惡意攻擊。

有港媒報導，在辯論賽上，中山大學和浙江大學就「運動員偶像化是否有利於發揚競技體育」的題目展開辯論。中山大學的成員作為反方，提到如果偶像化對發展競技體育有利，「那偶像化程度很高的王楚欽，水平應該要比張繼科（實現世錦賽、世界盃、奧運會個人大滿貫）要好」、「可問題是王楚欽目前還是『三大賽掛零』（世錦賽、世界盃、奧運會未拿過單打冠軍）」。

孫穎莎粉絲也同樣被點名。辯手稱孫穎莎粉絲在巴黎賽場上辱罵孫對手陳夢，「把臉都丟到了國外」等。有關言論隨即引起兩人粉絲攻擊，批評辯手抹黑運動員，並認為不該用運動員作辯論題材。中山大學隨後將微博評論區關閉。

組委會表示，非針對運動員惡意攻擊。

對此，新國辯官方發文表示，辯手或許在競技高壓之下有些許語詞不嚴謹之處，但核心議題皆是圍繞運動員偶像化背後的整個生態展開，而非針對任何運動員進行惡意攻擊。

辯論 孫穎莎 王楚欽

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