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春運遇暴雪 大批自駕客困路上 12小時只走100公里

記者林宸誼、陳政錄／綜合報導
因降雪被困路上的車輛。（取材自九派新聞）
因降雪被困路上的車輛。（取材自九派新聞）

農曆春節將至，中國春運25日出現春節前客流最高峰，北京、上海、成都等各地火車站高鐵站機場等均人滿為患。但也有不少自駕的車主被暴雪困在路上，12個小時只走了100公里。此外，上海虹橋火車站人山人海，不少網友感嘆「可能有1億人」。

來源：YouTube

新華社報導，中國交通運輸部25日的數據顯示，25日全社會跨區域人員流動量預計超2.7億人次，其中，鐵路客運量1525萬人次，民航客運量240萬人次。北京、上海、成都等地車站、機場、高速公路滿滿出行群眾，感受2025春運高峰。

25日上海春運迎來春節前的客流高峰，鐵路上海站下轄站點預計當天將發送旅客77.8萬人次，創下單日旅客發送量歷史新高。儘管已是凌晨2時，上海各大火車站的候車大廳仍亮如白晝、座無虛席。

上觀新聞報導，自1月20日起，隨著春運客流高峰到來，上海各大火車站開啟通宵營運模式。其中的上海虹橋站、上海站、上海南站、上海松江站四個大站車站候車大廳不僅開啟「人山人海」模式，座位上也坐滿旅客，還有許多人坐在自己的行李箱上，或者坐在候車大廳兩側的花壇邊緣。也有一些旅客直接坐在地上，讓不少網友感歎「可能有1億人」。

一直到凌晨3時以後，靠在牆邊的旅客才慢慢走光，但座位基本還是坐滿的狀態。等到凌晨5時後，搭乘白天列車的旅客陸續到來，候車大廳的旅客又多起來了。

報導稱，長三角鐵路25日增開客車608列，預計發送旅客316萬人次，再創歷年春運單日客發量新高。自今年春運以來，長三角鐵路已發送旅客逾3000萬人次，較去年春運同期多發送215萬人次，日均發送旅客超過276萬人次。

在小三通部分，根據廈門邊檢總站預計，1月28日（除夕）至2月4日（正月初七），兩岸「小三通」客運航線出入境旅客量將超過5萬人次。

中新社報導，中國福建廈門邊檢總站相關負責人表示，春節假期期間，廈門五通客運碼頭每日出境客流高峰時段為上午8時半至10時、11時至下午一時、下午4時至5時半；入境客流高峰時段為上午9時至10時半、11時半至下午3時、下午5時至6時。

因應春運啟動，廈金「小三通」客運航線日前已宣布，由每日往返20個班次增加至往返24個班次。

封面新聞報導，目前全中國正籠罩在大範圍的降溫降雪天氣，給春運路上的人帶來不少「挑戰」。在河南，已出現大到暴雪的天氣。從北京開車準備回湖北十堰老家的蘇先生，25日凌晨零時左右開上國道，到25日中午12時，一路走走停停，「12個小時，大概只走了100公里。」沿途都有被大雪困住的車輛，令人想起2008年冬春之交的雨雪冰凍的慘狀。　　

中國春運進入高峰期，在成都開往重慶的復興號高鐵車廂內，鐵路部門舉辦了川劇變臉、舞...
中國春運進入高峰期，在成都開往重慶的復興號高鐵車廂內，鐵路部門舉辦了川劇變臉、舞獅等非遺表演，讓旅客感受濃濃的年味。（中新社）

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