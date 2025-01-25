中國藝術家被控抄襲卻多年否認 纏訟五年敗訴終道歉

根據整理，左邊是西爾萬1990年的作品，右邊是葉永青1994的作品。（圖／取自極目新聞）

曾是「西南藝術群體」代表人物之一的四川藝術家葉永青，在2019年被比利 時藝術家西爾萬（Christian Silvain）指控抄襲其作品。對於抄襲指控，葉永青除始終否認外，多年來也一直沒有表示歉意，直到近日北京市高級人民法院的終審判決結果出來，葉永青才終於登報道歉。

葉永青23日發布的道歉聲明寫道，「本人葉永青，因與克里斯蒂安・西爾萬（Christian Silvain）著作權糾紛，已經收到北京市高級人民法院終審判決，案號（2024）京民終471號。終審法院維持原判，案號（2019）京73民初1376號，並判決我部分作品侵權。我尊重法院判定，我誠懇地接受批評，檢討教訓，並向西爾萬先生致以誠摯的道歉。」

綜合澎湃新聞和封面新聞的報導，這起事件要回溯到2019年2月，西爾萬通過媒體發聲，稱中國藝術家葉永青抄襲其作品，他告訴比利時當地媒體，「鳥、鳥巢，鳥籠、紅十字架、飛機，一切都在那裡！除了我的名字，否則看起來根本就是一樣的！」他在接受陸媒訪問時指出，葉永青一直在大張旗鼓、明目張膽地侵權。

被指控抄襲後，葉永青曾通過媒體回應，他並沒有徹底撇清與西爾萬的關聯，並表示西爾萬對其影響至深。但對於如何解釋二人風格相似等問題，葉永青始終未回應。他曾以公開信表示去了比利時，卻未見到西爾萬，西爾萬則表示並沒有收到葉永青的任何聯繫。

在西爾萬委託律師在中國提起訴訟後，葉永青不僅逃避接收法院訴訟文書，還多次以自己居住在雲南，對北京市知識產權人民法院提起「管轄權異議」。他更在比利時東弗拉芒省聯邦法院起訴西爾萬對他進行誹謗和名譽侵權。

2023年9月，北京知識產權法院作出一審判決：葉永青立即停止涉案侵權行為。法院認定，葉永青的122件作品侵害了西爾萬的著作權，意即葉永青在長時間、大面積地抄襲西爾萬的作品。2025年1月，北京市高級人民法院判決，駁回葉永青上訴，維持一審原判。即葉永青立即停止涉案侵權行為，登報發表致歉聲明。葉永青支付原告西爾萬賠償金人民幣500萬元。