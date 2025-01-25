我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

農曆新年成紐約法定假日 今年開跑

川普撤銷防疫專家佛奇的維安隨扈 「他有錢自己聘保鑣」

雪山上只穿短袖…8歲女童中緬邊境走失6天 父懸賞百萬

中國新聞組／綜合報導
尹瀟楠走失前留影，在積雪高山上只穿短袖上衣。(取材自極目新聞)
尹瀟楠走失前留影，在積雪高山上只穿短袖上衣。(取材自極目新聞)

8歲女童尹瀟楠19日在雲南騰沖市青草嶺的高山上走失，至25日事發已逾6天，當地政府已組織400多人參與搜尋行動，未能發現有效線索。女童父親表示願意對提供有效線索者酬謝100萬元。

極目新聞報導，尹瀟楠是雲南德宏州梁河市人，其母親介紹，女童是個聰明伶俐的孩子，從不與陌生人親近。當日，他們一家與親戚一行十幾人前往琅琊山青草嶺遊玩，大人們在距離孩子100米左右的地方拍照，下午2時40分左右，孩子離開視線十分鐘左右就不見蹤影，當時她身穿黑色短袖T恤和藍色長褲。家人發現後立刻尋找並報警求助，也向當地民間救援隊尋求說明。

在舊照中，女童佩戴一塊粉色的電話手表。其母親表示，當日覺得佩戴手表不便，就把手表摘了，這也是最遺憾、最後悔的地方。

女童父親22日表示，願意對提供有效線索者酬謝100萬元。騰沖市公安局工作人員介紹，對尹瀟楠目前仍在搜救中。

因青草嶺鄰近中緬邊境，有網友懷疑尹瀟楠會不會到了邊境線之外，騰沖當地某救援隊人士表示：「不可能，這裡離邊境線還有一段距離。」

關於為何帶8歲孩子到高山之上，又讓孩子只穿短袖？尹瀟楠的親屬24日發布社交媒體解釋：「父母出於對孩子的疼愛，才帶她到山上看雪，南方小土豆沒見過雪，想看雪只能到高山之上。中午穿短袖實屬正常，滇西晝夜溫差大，白天氣溫20多攝氏度，加上紫外線強，小孩又好動，不會覺得冷。」該親屬還表示：「安全觀念不足導致女孩走失，家屬負有不可推卸的責任，現已沉浸在巨大的悲痛之中，懇請不要再網暴孩子父母。」

邊境

上一則

菲律賓推漫畫談南海主權 稱中國「惡霸」惹不滿：政治操作

延伸閱讀

留美博士涉貪 雲南昆明市長被查落馬

留美博士涉貪 雲南昆明市長被查落馬
打擊網路攻擊 美懸賞千萬收集情報、制裁兩中國實體涉駭客攻擊

打擊網路攻擊 美懸賞千萬收集情報、制裁兩中國實體涉駭客攻擊
-30°C穿短袖玩哈爾濱24天 深圳男沒事 專家：千萬別學

-30°C穿短袖玩哈爾濱24天 深圳男沒事 專家：千萬別學
團夥鐵鎚破窗入室劫財傷人 法拉盛市警懸賞

團夥鐵鎚破窗入室劫財傷人 法拉盛市警懸賞

熱門新聞

劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30
張曼玉。（取材自光明網）

撞臉張曼玉暴紅 新疆女開直播 稱「做夢都笑醒」

2025-01-18 08:30

超人氣

更多 >
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣

五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
退休後換小屋 房產經紀人：斷捨離把握幾個原則

退休後換小屋 房產經紀人：斷捨離把握幾個原則