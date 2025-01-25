雪山上只穿短袖…8歲女童中緬邊境走失6天 父懸賞百萬

尹瀟楠走失前留影，在積雪高山上只穿短袖上衣。(取材自極目新聞)

8歲女童尹瀟楠19日在雲南騰沖市青草嶺的高山上走失，至25日事發已逾6天，當地政府已組織400多人參與搜尋行動，未能發現有效線索。女童父親表示願意對提供有效線索者酬謝100萬元。

極目新聞報導，尹瀟楠是雲南德宏州梁河市人，其母親介紹，女童是個聰明伶俐的孩子，從不與陌生人親近。當日，他們一家與親戚一行十幾人前往琅琊山青草嶺遊玩，大人們在距離孩子100米左右的地方拍照，下午2時40分左右，孩子離開視線十分鐘左右就不見蹤影，當時她身穿黑色短袖T恤和藍色長褲。家人發現後立刻尋找並報警求助，也向當地民間救援隊尋求說明。

在舊照中，女童佩戴一塊粉色的電話手表。其母親表示，當日覺得佩戴手表不便，就把手表摘了，這也是最遺憾、最後悔的地方。

女童父親22日表示，願意對提供有效線索者酬謝100萬元。騰沖市公安局工作人員介紹，對尹瀟楠目前仍在搜救中。

因青草嶺鄰近中緬邊境 ，有網友懷疑尹瀟楠會不會到了邊境線之外，騰沖當地某救援隊人士表示：「不可能，這裡離邊境線還有一段距離。」

關於為何帶8歲孩子到高山之上，又讓孩子只穿短袖？尹瀟楠的親屬24日發布社交媒體解釋：「父母出於對孩子的疼愛，才帶她到山上看雪，南方小土豆沒見過雪，想看雪只能到高山之上。中午穿短袖實屬正常，滇西晝夜溫差大，白天氣溫20多攝氏度，加上紫外線強，小孩又好動，不會覺得冷。」該親屬還表示：「安全觀念不足導致女孩走失，家屬負有不可推卸的責任，現已沉浸在巨大的悲痛之中，懇請不要再網暴孩子父母。」