殺豬盤、殺洋盤…修表匠欠賭債赴緬北「創業」變「電詐國王」

55名跨境電詐人員在緬北被抓獲後，移交上海虹口區檢察院偵查，日前提起公訴；示意圖。(新華社)

陳姓男子接手父親的修表攤後，因賭博輸光家中積蓄又欠債累累，於是召集同伴到緬北木姐地區第二次「創業」──詐騙，憑藉其「高超」的學習和領導能力，殺豬盤 、殺洋盤、刷單、色播等無所不做，不僅迅速吞併了園區各方勢力，甚至得到當地民團的武裝保護，從默默無聞的修表匠搖身一變成了讓人談虎色變的「電詐國王」，非法所得上千萬元(人民幣，下同)。

澎湃新聞報導，上海檢察機關打擊跨境電詐案件，透過串並案件線索，依托數字賦能，排摸出犯罪集團，同步查扣犯罪團夥非法所得1000餘萬元，對55人提起公訴。該案也被評選為虹口區檢察院「2024年度檢察官新時代新擔當新作為優秀案（事）例」。

該案中，陳姓男子在初中畢業之後接手了父親的修表攤，但他追求刺激，接觸賭博後迅速輸光家中積蓄。在因開設賭場罪被判拘役緩刑之後，他沒有汲取教訓，而是召集同伴越過中緬邊界，在緬北木姐地區開始了第二次「創業」——詐騙。殺豬盤、殺洋盤、刷單、色播……陳姓男子憑藉著「高超」的學習和領導能力、「來者不拒」，迅速吞併了園區的各方勢力，甚至得到了當地民團的武裝保護，從一個默默無聞的修表匠轉身變為一時讓人談虎色變的「電詐國王」。在一次團隊聚餐中，陳姓男子等人被公安機關抓獲歸案。

2023年11月，該案所涉55名跨境電詐人員由邊境 移交至虹口區檢察院。虹口區檢察院依托專業化辦案團隊成立了由第一、第三檢察部組成的跨部門專案組，充實辦案力量，第一時間派員介入。一方面，專案組成員集體出動，先後開展兩輪集中審訊，夯實證據基礎；另一方面組織人員梳理電子數據，排摸社交情況、資金往來。此外，透過引導公安進行補充偵查，破解了部分「單人單窩點」人員的定罪難題。

隨著調查深入，部分嫌疑人仍「負隅頑抗」，為防止關鍵證據被銷毀，檢察機關決定對該案部分嫌疑人指定居所監視居住。聯合第四檢察部，對指居場所選址、監管安全、律師會見等多方面開展檢察監督，並多次實地走訪開展安全檢查，保障犯罪嫌疑人的訴訟權利。

與此同時，虹口區檢察院透過串並案件線索，開展追捕追訴。依托數字賦能，成功鎖定了犯罪團夥的核心成員、組織架構、資金流向，排摸出以陳姓男子為首要分子的「鑫帝」犯罪集團，同步查扣犯罪團夥非法所得1000餘萬元。

2024年下半年，虹口區檢察院對該案中55名犯罪嫌疑人分別以詐騙罪，偷越國（邊）境罪，掩飾、隱瞞犯罪所罪，組織他人偷越國（邊）境罪等罪名陸續提起公訴。目前，該案仍在進一步辦理中。

辦案之外，虹口區檢察院為專案搭建的大數據模型獲得了上海市人民檢察院的批准上架運行，還形成電子數據取證規範工作指引，梳理了案件中的常見犯罪手法，以法治講座、科普文章等方式增強群眾反詐意識，築牢反詐防火牆。