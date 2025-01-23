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誇張…貴州8歲女童教室內遭霸凌 班主任全程低頭改作業

中國新聞組／廣州23日電
左下身著黑白條紋上衣的是班主任蔡老師。（取材自南方都市報）
左下身著黑白條紋上衣的是班主任蔡老師。（取材自南方都市報）

扯頭髮、騎脖子、用書或水瓶打頭和臉…貴州某小學小學二年級的課堂監控視頻顯示，多名學生對同班女生霸凌，而且就發生在班主任老師的「眼皮底下」，班級內也無其他同學伸出援手相助。據悉，涉事4名學生及家長已向女童道歉，班主任遭記過、值班老師被調離學校。

南方都市報報導，4段課堂監控視頻，由被受害女童家屬發至網絡後刷屏。畫面顯示，事發2024年3月教室內。其中一段3月25日顯示，欺凌發生時，班主任就站在講台上批作業；在另一段視頻畫面尾聲，當一位著黑衣的值班老師出現時，面對已被打得乾嘔、面色紅漲的女童，該老師向周邊學生低語：「別理她！」旋即離開，圍觀學生發出一陣哄笑。

報導指出，女童母親公開質疑稱，有關欺凌的時段及次數、參與施暴學生人數及名單、事發後相關部門處置的合規度，以及受害者轉學等表述，與事實均有一些出入。女童母親還對事後僅口頭訓誡施暴學生，以及對涉事老師、校方責任人處理感到「輕描淡寫，無法接受」，呼籲嚴肅追責。

黃女士說，事發前很長一段時間，女兒曾幾次說被同學欺負，她也和老師反饋過。老師都說是小打小鬧，會關注處理；「我看到3月4號那天就完全崩潰了，女兒在教室裡被幾個人圍著打腦袋」她一段段數了紀錄，「一個月內女兒被欺凌42次」，還有一些欺凌行為是發生在走廊和操場，還有些角落說沒有監控。

「2024年3月25日中午課間畫面顯示，班主任蔡老師當時站在講台上，四五個同學圍著我女兒，手臂戴著『二道槓』的徐某某先是拿著尺子插在我女兒的頭髮裡把她頭拽起來，其他同學拿尺子、水杯和書砸她的頭、掐她的臉、揪她的頭髮，在她耳朵旁邊吼叫，甚至抓著她腦袋一下一下地撞在書桌上。蔡老師全程都在講台上批改作業不管」黃女士說，後來女兒被同學黃某某從教室追打到操場，被按在牆角打到嘔吐、尿失禁。學校後來說這個角落沒有監控。

黃女士說，她在班級家長群裡也講過孩子佩戴助聽器的情況，幾個施暴的孩子故意湊近她的耳機大聲吼叫，多次打她的頭部耳部，現在聽力損傷很嚴重；女兒目前還在接受心理疏導，晚上還在時不時做噩夢喊「不要打我」。

黃圈內為剛剛對女童大力按頭、長時間騎坐脖子至其乾嘔的「二道槓﹁男童，左紅圈內著黑...
黃圈內為剛剛對女童大力按頭、長時間騎坐脖子至其乾嘔的「二道槓﹁男童，左紅圈內著黑衣者為值班老師，右紅圈中著綠色校服、趴在桌上捂脖乾嘔的，正是被欺凌的女童。（取材自南方都市報）

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