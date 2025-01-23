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上海12歲少女和73歲阿婆地鐵搶座 對罵、互撕鬧上法院

中國新聞組／北京23日電
上海地鐵示意圖。（新華社）
上海地鐵示意圖。（新華社）

73歲老婦和12歲少女在上海地鐵因搶座起衝突，老婦將少女擠出座位，少女氣得一屁股坐在老婦腿上，雙方互不相讓，甚至對罵、搶手機。事發3個月後，少女被診斷出心理問題，少女家屬認為是搶座造成，將老婦及其兒子告上法庭並求償。話題引發網友論戰，有人認為少女應讓座，有人批老人不該搶座，也有網友諷兩人都有錯：「兩虎相鬥，小不小，老不老」。

據羊城晚報報導，近日上海一起訴訟詳情被披露。2023年12月7日19時10分左右，正逢晚高峰時段，上海地鐵2號線車廂內，12歲的小張和73歲的陳阿婆幾乎同時盯上一空出的座位，雙方互不相讓並發生口角。

小張父親張先生表示，小張在空位正常落座時，被陳阿婆強行擠開並坐下。張先生指其不應暴力與兒童搶座，但陳阿婆未向小張道歉，還和她的兒子一起辱罵張先生父女。

陳阿婆兒子反駁稱，當天並不存在暴力搶座，是張先生先指責陳阿婆，小張還一屁股坐到陳阿婆的腿上。張先生則稱自己是做出兩邊讓一讓的手勢後，讓小張在陳阿婆和另外一名乘客中間坐下。

接著張先生拿出手機對準陳阿婆拍攝，場面頓時失控，陳阿婆的兒子試圖搶奪手機，要求刪除已拍攝視頻。張先生稱，陳阿婆母子持續辱罵小張，導致小張之後崩潰大哭數小時。張先生隨後報警，陳阿婆母子拒不道歉。

2024年3月，事發3個月後，小張被某醫院精神心理科診斷為伴有焦慮的適應障礙，後續需心理治療。張先生認為小張的心理問題就是這起地鐵爭座引發，小張至今仍處於恐懼和陰影中，夜晚難以入睡且易驚醒，不敢獨自進入公共場所，不敢與陌生人交流，在家也變得沉默寡言。

於是，小張把陳阿婆母子訴至法院，要求賠償醫療費840元（人民幣，下同）、精神損失撫慰金10000元、律師費5000元，合計15840元。

2025年1月，法院判決指出，小張就診時距事發已間隔數月，其提供的就診紀錄和醫院診斷結果都是基於小張自述，難以證明小張訴稱的精神損害與陳阿婆母子行為間存在因果關係，駁回了小張的訴訟請求。

這起衝突也引發了網友熱議，有網友認為孩子應該把座位讓給老人。也有網友表示：老人身體好也不應該爭搶。更多網友則表示：兩人都有錯，雙方一個沒做到「愛幼」，另一個沒做到「尊老」。還有網友感嘆「想當年我讀初中的時候還經常給老年人讓座，現在都這樣了麼」，「這爭執雙方都是戰鬥力最強的，沒一個弱勢群體」，「小母老虎和老母老虎互撕。橫批：小不小，老不老」。

地鐵 海地 醫療費

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