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中國男模楊澤琪獲釋 「指甲脫落發黑」網疑遭虐 曝：鬥爭受的傷

記者賴錦宏/即時報導
楊澤琪獲釋後在抖音拍片報平安，但有指甲脫落發黑。（楊澤琪抖音影片截圖）
楊澤琪獲釋後在抖音拍片報平安，但有指甲脫落發黑。（楊澤琪抖音影片截圖）

中國男演員王星先前被騙至緬甸詐騙園區，事件震驚中國。後來一位「00後」男模楊澤琪同樣疑遭「賣豬仔」到緬甸詐騙園區，失聯逾20多天，17日獲證實已經回到中國。之後他也在社交媒體上發布影片報平安。有網友指，影片中他的拇指指甲呈現黑色，遂傳出他疑在園區內遭「拔指甲」虐待，他隨後回應，這是他爭鬥時受的小傷而已，當時曾經腫成了鴿子蛋。

據楊澤琪表姐在微博表示，楊澤琪是河北保定人。去年12月8日報名參加某泰國劇組拍攝，通過視訊面試。12月20日凌晨，他便搭飛機抵達曼谷，落地後乘搭劇組車輛，途中曾經換過1次車，當時顯示定位已經在泰緬邊境

2024年12月21日，楊澤琪向朋友發出求救訊息後失聯，直到12月29日，他才與母親打視訊電話報平安。當時，他雙手放於桌面，眼角有明顯傷痕。

今年1月10日，楊澤琪父親親赴泰國尋找兒子。約1周後，經過泰國當局幫助，楊澤琪當日便確認位置。其父親發影片稱，楊澤琪已回到中國，並藉此機會提醒年輕人擦亮眼睛，分辨網路騙局，以後不要再上當。

另據楊澤琪抖音，楊澤琪1月18日返回中國，他在機場內拍影片說：「落地第一時間和大家報平安」，並向親友表示感謝。影片中他戴著帽子和口罩，右手大拇指指甲發黑。

有網民猜測楊澤琪在詐騙園區遭到虐待、被拔去指甲，他留言回應，「鬥爭時受的傷，小傷而已」，後來他上傳更多與家人團聚、煮飯等日常生活影片，並豎起拇指幽默表示，「大拇指還有指甲，已經沒事了。」

楊澤琪說，「我很貪心，想讓任何關心我對我好的人永遠快樂，我想永遠以笑容面對世界，告訴所有人我沒事。真情永遠催人淚下，只是不想被大家看到，不想讓大家多心疼一秒。」

泰國 緬甸 邊境

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