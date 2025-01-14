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王星遭綁架事件發酵 中國觀光客遊泰國退單達3成

記者黃雅慧／即時報導
受中國男演員王星事件影響，陸客春節赴泰國旅遊興趣銳減，有中國線上旅遊平台稱，赴泰旅遊退單量達三成。（新華社）
受中國男演員王星事件影響，陸客春節赴泰國旅遊興趣銳減，有中國線上旅遊平台稱，赴泰旅遊退單量達三成。（新華社）

受到中國男演員王星以拍戲為由被騙去泰國、遭綁架至緬甸詐騙園區事件影響，中國民眾春節到泰國旅遊興趣銳減，有中國線上旅遊平台稱，赴泰國旅遊的退單量達三成。

澎湃新聞報導，線上旅遊平台旅遊人士13日稱，雖然近期仍有遊客預訂赴泰國旅遊行程，但是預訂量明顯下降，「本來感覺泰國旅遊市場還好，但上週末一過，（風向）突然變了」，另有某大型旅行社的內部人士說，「我們今天就接到好幾單退訂，另外還聽做泰國包機的旅行社說，這兩天虧損很厲害。」

港媒稱，以往春節一度漲至4000元（人民幣，下同）的上海往返曼谷的機票價，已經降至2500元上下，降幅近四成。

多個旅遊平台人士認為，近期針對泰國的輿論造成一定影響，雖然輿論事件不屬於不可抗力，但已預訂行程的遊客若要退訂，將損失部分費用，只是不少遊客顯然不願意拿自己安全冒險，就算虧錢也要取消行程。

有中國網友13日在社群平台相關話題留言稱，自己早上剛退完票，機票虧1500元、外幣兌換虧50元、電話卡虧100元，沒出門就合計虧損了1650元；也有上海網友曬出多張上海往返普吉島的機票退票截圖，稱為了孩子們的生命安全，毅然決然取消泰國行，退票過程中也被扣除了3萬多元的費用。

因陸綜真人秀「變形記」成名的網紅韓安冉直播時說，原本計劃一家人去泰國過年，但王星事件讓她改變了主意，馬來西亞也不去了，任何落地簽、免簽的地方都不去了。

泰媒曼谷郵報9日稱，泰國旅行社協會（ATTA）預計，由於旅遊安全信心下降，春節期間訪泰中客人數或少一至兩成，泰國旅遊業春節期間可能損失高達50億泰銖（約10億人民幣）。

為安撫中國民眾恐慌情緒，泰國國家旅遊局官方微博11日發布《關於進一步加強中國遊客赴泰國旅遊信心的聲明》，「泰國國家旅遊局深知遊客安全的重要性，將與包括政府機構和私營企業在內的相關部門密切合作，共同致力於為前來泰國旅遊的所有遊客提供便利與保障。」

去年3月，中國、泰國互免簽證協定生效後，泰國成為中客熱門旅遊地；去年1月，赴泰國旅遊中客約50.86萬人次，是疫情後重新成為泰國入境遊第一大客源國。今年1月之前，蛇年「春節檔」旅遊預訂情況來看，泰國也是中客出境遊目的地前3名，但王星事件赴泰旅遊熱度降溫。

王星因「劇組招工騙局」一度身陷緬甸妙瓦底詐騙園區，在中國掀起軒然大波，雖然11日他已返回中國，但網上對於妙瓦底詐騙園區的討論仍然不斷，並引發人身安全疑慮。

泰國 機票 緬甸

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