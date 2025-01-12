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「警示味濃」…9萬跨年人群中放煙火 杭州男恐判刑3年

中國新聞組／北京12日電
22歲男子在杭州跨年夜放飛氣球的活動施放煙火，恐被處三年以上有期徒刑，將創下中國放煙火最重刑罰紀錄。（視頻截圖）
22歲男子在杭州跨年夜放飛氣球的活動施放煙火，恐被處三年以上有期徒刑，將創下中國放煙火最重刑罰紀錄。（視頻截圖）

一名22歲男子在杭州跨年夜放飛氣球的活動施放煙火，一度引起群眾恐慌，隨即被警方帶走。杭州警方通報，他涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，被採取刑事強制措施。這項罪名至少處三年以上有期徒刑，恐創下中國放煙火最重刑罰紀錄。年關將至，官媒央視報導上述消息，警示意味濃厚。

報導說，1月1日零時，浙江杭州湖濱步行街跨年夜的現場，當天，近9萬市民和遊客自發聚集在這裡迎接新年的到來。就在倒計時結束，大家放飛氣球祈福的過程中，人群中的一名男子突然點燃了手中的煙火向空中噴射。一度引起群眾恐慌，隨即被警方帶走。

報導說，由於處置及時，現場沒有造成人員受傷。經過審訊，警方得知該男子姓李，22歲，是外省籍無業人員。當天，他攜帶一款名為「加特林」的煙火，邀請朋友一起走到湖濱步行街跨年。為尋求刺激，博人眼球，刻意在倒計時結束後，當眾燃放。

杭州市湖濱派出所副所長高逸倫說，李姓男子因涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，被採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。

警方調查發現，李男放煙火之所以未造成嚴重後果，主要是因為活動現場放飛的數萬隻氣球是氦氣氣球。如果這些氣球裡面是氫氣等可燃氣體，一遇到火源，後果不堪設想。

根據中國刑法，放火、決水、爆炸以及投放毒害性等物質或者「以其他危險方法危害公共安全」，尚未造成嚴重後果的，處三年以上、十年以下有期徒刑。

李姓男子若罪名成立被判有罪，將面臨至少三年有期徒刑，恐創下中國放煙火最重刑罰紀錄。

社群影片顯示，李男施放煙火後，隨即被警方帶走。他當時不以為意，還笑嘻嘻比出強壯的手勢。今天新聞播出後，引發網友熱議。

新民晚報報導，對此，有網友評論，「幸好不是氫氣球，不然後果不堪設想」。

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