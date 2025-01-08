廣東三甲醫院院長收2億回扣 屋子還設夾層來藏錢

王茂生對著鏡頭懺悔。(取材自央視)

央視日前播出反腐專題片，揭露了廣東省茂名高州市人民醫院院長王茂生收2億餘元回扣的案件；王茂生藉由職務之便，收受藥品、耗材等醫療器械等採購回扣，為了藏匿贓款，還在房子裡設了夾層，最終，他的全部贓款贓物也被追繳歸案。

央視報導，王茂生曾任廣東省茂名市高州市人民醫院黨委書記、院長，高州市人大常委會黨組成員、副主任；近日，茂名市紀委監委在辦理其他案件時，一名涉案商人交代曾向王茂生行賄200多萬元。

茂名市紀委監委對涉醫療腐敗問題線索高度重視，隨即調取和高州市人民醫院有業務往來的數百家供應商資料，調查後發現，王茂生利用職權為多家供應商在藥品、耗材、醫療器械的採購以及工程建設等方面提供幫助，從中收受回扣，多年收受的回扣竟高達2億多元。

王茂生從醫近40年，是茂名市人民醫院著名的心胸外科專家，由於技術精湛，還被譽為「王一刀」。2013年，媒體曝光高州市人民醫院醫藥採購回扣門事件，正副院長都被免職追責，王茂生臨危受命調任該院擔任黨委書記、院長。沒想到從手術台到管理崗位的王茂生，位置變了，思想也在變，最終自己也深陷回扣門。

據報導，首先找上門的，是王茂生之前就認識的一個醫藥供應商許燦，聽說王茂生當了院長，許燦立即連絡了他，直白地請託他關照。後來向王茂生行賄金額最大的醫藥供應商名為李少刊，他當過醫生，以聊醫學為名頻繁找王茂生聊天，藉此把自己代理的產品送進醫院，不惜拿出業務額的一部分行賄，這就是所謂的帶金銷售。

王茂生大部分受賄所得都是找人代持，行賄人在廣州、湛江、茂名等地為他購買多套房產、商鋪，全部登記在別人名下。他還讓醫藥供應商把部分錢存到以他人名義開的證券 賬戶，但卻是他在實際控制。

收的現金怎麼藏？王茂生在裝修套房時，在陽台上專門設計了一個隱蔽的夾層，用來藏收受的錢款，外面再用櫃子遮擋。這一切都被專案組揭開，全部贓款贓物也被追繳歸案。