劉強東家鄉送紅包 老人1萬、恩師10萬 網友：遷戶口來得及？

劉強東寫給鄉親的拜年信，自稱「大強子」。(視頻截圖)

2025年春節，劉強東再次給老家光明村村民發年貨，每家有（價值）幾千元的禮品，60歲以上的老人一人1萬元現金。日前發放的年貨已經到達，直播畫面顯示，在劉強東老家的房子前，已經布置好現場，村民們都在門前等待，還有的人進到劉強東家中參觀，村民們放起煙花迎接，現場氣氛熱鬧。

51歲的劉強東出生於江蘇宿遷市宿豫區來龍鎮光明村，在光明村上小學、來龍鎮上初中、宿遷市上高中。考上大學時，全村人湊了人民幣500元、76個雞蛋 送給他。創業成功後，劉強東多年來在春節時期給家鄉村民發放現金、年貨。

澎湃新聞報導，11輛滿載年貨的物流車日前到達光明村。村黨委書記張立新表示，村裡下午開會安排年貨發放全村1400多戶，60歲以上的長者1300多人，今年劉強東沒回來，村委會將代表他發年貨。

年貨領取點貼著一封「大強子」劉強東寫給鄉親的拜年信，「父老鄉親們，各位老師、老同學、兄弟姐妹、孩子們：我是你們的大強子！馬上到春節了，給各位父老鄉親道一聲新年好！大強子帶著年貨來給大家拜年啦…...60歲以上的長輩，每人準備了1萬元現金紅包，當年我上小學時在校的所有老師們，每人準備了10萬元現金紅包。希望鄉親們新年事事順心。」

張立新回顧，去年春節劉強東給村裡送羽絨服、堅果禮盒等年貨，每戶價值人民幣3000元左右，「今年的標準翻了幾倍，村裡老人都念大強子的好。」劉還為村裡修橋鋪路、建幼兒園，修了一條2.5公里的柏油路「光明大道」，裝上路燈，讓村民出行便利。

網友們看了紛紛大讚，「有錢了還惦記鄉親們的是十分難得」「光明村的鄉親們是押對寶了」「東哥絕對是企業家，老闆的榜樣」「現在戶口遷過去還來得及嗎」「劉強東太給力了，尤其是現在經濟大環境不好，能夠盡自己所能給家鄉父老鄉親回報，必須點讚」。